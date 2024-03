A pesar de lo enamoradísima que está de Carlo Constanzia y del gran momento que está viviendo al lado del hijo de Mar Flores del que apenas se ha separado en las últimas semanas, no todo es de color de rosa en la vida de Alejandra Rubio. Y es que la felicidad de la colaboradora se ha visto enturbiada por las declaraciones del que asegura ser su exnovio, un joven llamado Iván que ha dado un paso al frente para hablar de cómo se portó la hija de Terelu Campos con él.

Aunque la nieta de María Teresa Campos ha asegurado que no ha sido nunca su novio, este chico mantiene que estuvieron juntos desde noviembre hasta finales de enero, que conoció a la familia de Alejandra y que ésta le presentaba a todo el mundo como su novio. Además, insiste en que aunque lo habían dejado, estaban hablando para volver a quedar días antes de que se publicasen las imágenes de la influencer besando apasionadamente a Carlo Constanzia, por lo que Iván sospecha que compaginó ambas relaciones.

Unas declaraciones en las que muchos ven despecho y ganas de hacerse famoso, aunque el ex de Alejandra deja claro que el único motivo por el que ha concedido entrevistas a varios programas de televisión es porque no piensa consentir que la hija de Terelu y todo su entorno la nieguen.

"Nadie ha negado"

"No voy a comentar nada, no opino de nada" ha afirmado rotunda la madre de Alejandra cuando le hemos preguntado por Iván. Sin embargo, y aunque prefiere no entrar a contestar a este chico, al que asegura que "nadie ha negado", sí ha dejado claro que "nunca ha sido novio de mi hija".

Al margen de lo consolidada que está la historia de amor entre Alejandra y Carlo, Terelu está centrada en estos momentos en apoyar a su hermana Carmen en 'Supervivientes', que se estrenará este jueves en Mediaset: "Espero que lo haya muy bien" confiesa con una sonrisa.

Por último, la tertuliana también se ha pronunciado sobre la nueva y joven pareja de Edmundo Arrocet, una británica de origen polaco llamada Marta de 28 años, 46 menos que él. Una llamativa diferencia de edad sobre la que Terelu se muestra cauta: "Preferimos no hablar de eso. Gracias".