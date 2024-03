Bertín Osborne vuelve a estar en el punto de mira después de que su entorno haya deslizado que se arrepiente de la actitud que ha tenido en los últimos meses y ha tomado una drástica decisión. Tras mucho meditar sobre sus declaraciones afirmando que no quería volver a ser padre a los 69 años ni pensaba ejercer como tal con el hijo de Gabriela Guillén, el presentador ha cambiado de idea.

Intenso cabreo

Fue el año pasado cuando Bertín se cogió un gran cabreo en el Día del Padre, y todo ello por las declaraciones que dio una profesora. "Vamos a ver, estoy que me subo por las paredes. Me acaban de mandar un audio de... iba a decir una señora... de una tía que por lo visto es profesora en un colegio de Jerez. Lamentablemente, tiene que ser Jerez... donde le dice a sus alumnos que no se puede celebrar el día del padre porque ya las familias españolas son de otra manera", comenzaba Bertín Osborne en su vídeo.