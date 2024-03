La polémica ha vuelto a pillar por sorpresa a Alejandra Rubio que ha protagonizado una de las noticias más sorprendentes de lo que llevamos de año. La pequeña de la familia Campos empezó el 2024 llenando portadas por su supuesto romance con Carlo Costanzia, hijo de Mar Flores. A las semanas, ambos confirmaron la relación, pero siguen sin dar muchas pistas sobre su romance.

Alejandra es uno de los perfiles más televisivos de la actualidad, con apariciones en diversos programas de Mediaset. Con tan solo 23 años se ha asentado en las tertulias del corazón con una facilidad asombrosa. Aunque viendo la familia de la que proviene, tampoco es extraño para nadie. Alejandra es, a día de hoy, la cara más visible de la familia debido a que Terelu, su madre, ha tenido unas complicaciones de salud y Carmen Borrego, su tía, se encuentra concursando en Supervivientes.

Precisamente, es la joven Alejandra una de las defensoras de su tía en los debates de Supervivientes. Sin embargo, las últimas noticias pueden trastocar muchos de los planes de la familia Campos, ya que se ha hablado de un posible embarazo de la hija de Terelu, todo un terremoto mediático en el mundo del corazón.

La respuesta de Alejandra Rubio

El portal Informalia fue el primero en hacerse eco de la noticia de que Alejandra Rubio habría comprado unos tests de embarazo en una farmacia. La respuesta de la joven no se ha hecho esperar, atacando con dureza al medio por difundir un rumor que afecta a su intimidad. "No se puede permitir todo", empezó comentando la joven, visiblemente cabreada.

"Tiene que llegar un punto en el que ya se pare los pies a algunas personas. No se puede permitir todo, no he puesto una demanda en mi vida, pero tiene que llegar el momento que alguien diga hasta aquí, porque no sé a dónde vamos a llegar más". Alejandra, que lleva varias semanas rodeada de reporteros y cámaras, ya comentó en su momento que la situación le estaba afectando psicológicamente. Después de que este tema saliese a la luz, la joven está planteando realizar acciones más directas.

"No sé qué me falta más, ¿que me busquéis en la basura?", preguntó, añadiendo: "No se puede decir esto a la ligera, no estoy embarazada, lo siento, sé que hay gente a quienes le harían ilusión, pero no es el caso". De esta forma, la joven madrileña desmiente todos los rumores sobre un posible embarazo, aunque no ha negado que hubiese comprado un test de embarazo recientemente.

Por último, también le han preguntado por el estado de salud de Terelu Campos y cómo ha recibido la noticia desde el hospital. "No está preocupada, no estoy embarazada, no sé qué más queréis que diga, no voy a contar mis intimidades", explicó, dejando el tema por cerrado.