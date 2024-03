La alegría de obtener uno de los premios Ídolo duró bastante poco para una exconcursante de Supervivientes, rota tras recibir una grave noticia familia: "No puedo evitar estar super triste".

Se trata de Violeta Mangriñán quien, tras ser una triunfadora en los premios que organiza la influencer Dulceida, fue informada más tarde de que su abuela estaba ingresada en el hospital con neumonía. "Mi made y mi hermana me lo han dicho hoy porque no querían que me pusiese mal ayer", explicó la extronista de MyHyV en un comunicado que ha hecho público en sus redes sociales.

En este comunicado, Violeta Mangriñán cuenta que tenía planeado un viaje a Valencia para el próximo lunes, aunque va a tratar de adelantarlo. "Ya sabéis lo que significa mi iaia para mí, es todo, es el eje, el pilar de la familia, mi ídola, ella y todas las iaias son las verdaderas influencers".

La influencer también explica que "estoy tranquila porque me ha dicho mi madre que está bien, pero no puedo evitar estar super triste".

En su última actualizacion, Violeta informa de que su abuela sigue ingresada y está estable, aunque muy débil por tener una neumonía a los 87 años. "No es ninguna broma", reconoce Violeta. "Seguro que se pondrá muy buena pronto, amor no le va a faltar, eso nunca", concluía agradeciendo los mensajes.

Supervivientes, un emblemático y exitoso reality show de la televisión española, ha sido transmitido por Telecinco desde su debut en el año 2000, manteniéndose como uno de los programas más populares y seguidos en la televisión nacional.

Su formato, aunque simple, resulta sumamente efectivo. Un grupo de participantes es enviado a una isla desierta, donde deben subsistir durante varias semanas sin lujos ni comodidades. Durante su estancia, enfrentan desafíos y pruebas para obtener comida, agua y otros recursos esenciales. La convivencia en este entorno hostil suele generar tensiones y conflictos, añadiendo un componente emocionante al espectáculo.

El éxito de Supervivientes radica en su habilidad para combinar drama, aventura y supervivencia en un formato altamente atractivo para el público. La ausencia de comodidades y el enfrentamiento constante a adversidades aumentan la tensión y la emoción del programa.

Popularidad

Además, la diversidad de concursantes ha sido clave para su popularidad. A lo largo de los años, el programa ha contado con participantes provenientes de diversos ámbitos, como la televisión, la música y la sociedad en general, generando un gran interés entre el público. La selección se basa en el carisma, la personalidad y la capacidad de crear drama de los concursantes, garantizando un espectáculo entretenido y emocionante.

Adicionalmente, Supervivientes ha tenido un impacto significativo en las redes sociales. Los fanáticos comparten sus opiniones y comentarios en tiempo real durante la emisión del programa, lo que aumenta la interacción y la emoción en las plataformas digitales.