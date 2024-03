Isa Pantoja lo tiene claro: no se le pasa la cabeza citarse con su madre biológica, Roxana Luque. Lo dicen fuentes muy cercanas a la hija de Isabel Pantoja que corroborarían lo ya apuntado por la propia joven en una entrevista en el "Deluxe" ya desaparecido. Sin embargo, la peruana no piensa tirar la toalla y ha contado que su objetivo último es conocerla no solo a ella sino también a su madre, Isabel Pantoja.

Sin embargo, parece que hay algo más detrás: una jugosísima exclusiva.

¿Cómo se enteró Isa de la adopción?

Isa se enteró de su adopción en el colegio por sus amigos y fue un shock para ella porque no lo esperaba.

Cuando parecía que todo era felicidad después de que Asraf saliera de la casa de Gran Hermano Dúo con un segundo puesto bajo el brazo, un nuevo quebradero de cabeza sacude a Isa Pantoja. Se trata de un tema muy serio y delicado para la joven: su madre biológica, Roxana Luque.

La peruana ha reaparecido por sorpresa en el programa de televisión "Así es la vida" para anunciar que su regreso a España es inminente. Y lo hace con un objetivo: retomar el contacto con su hija.

¿Cuándo?

Será en mayo cuando la madre biológica de Isa Pi aterrice en España. Pero además, tiene la intención de "visitar Cantora" para poder conocer también a Isabel Pantoja. Quizá no sepa que las relaciones entre ellas no pasan por su mejor momento. En cualquier caso, la hermana de Kiko Rivera siempre ha dicho que no quiere hacer daño alguno a su madre -Isabel Pantoja- por un reencuentro de este tipo. De todos modos, por ahora, la joven ha mantenido silencio.

Otro hijo en el clan Pantoja

Tras interponer una demanda de paternidad contra Anabel Pantoja para demostrar que es hijo de Bernardo Pantoja, Luis Vicente Rico 'Pinocho' ha arremetido contra su presunta hermana en 'Vamos a ver' y ha dejado entrever que no se comportó a la altura con su padre.

"No es todo el dinero, ese hombre también le faltaba el cariño de su hija. Le compró el ascensor, le compró la silla de ruedas, hombre claro si Anabel tiene unos ingresos altos es normal que su hija se lo compre" ha afirmado el sevillano, convencido de que los vídeos que la influencer ha compartido en redes sociales en los últimos días con Bernardo son "indirectas, pullitas que me está lanzando porque ella nunca ha subido fotos con su padre". "No me lo va a poner fácil, creo que no se va a presentar a las pruebas, pero a mí me es indiferente" ha añadido.

"No van a tener relación"

Unas declaraciones tras las que Anabel reaparecía de lo más seria y enfadada ante las cámaras, mostrando una vez más su peor cara con los reporteros que le preguntaban por 'Pinocho' y la demanda de paternidad con la que pretende probar que son hermanos. Un asunto que no puede disimular lo que le afecta pero sobre el que no ha hecho por el momento ninguna declaración.

Y una de las personas que mejor le conoce, Isa Pantoja, se ha pronunciado este viernes sobre la actitud de Anabel, afirmando que es comprensible que le molesten las preguntas sobre este tema. "Su enfado es que le pregunten directamente por eso, pero también porque no se haya respetado la voluntad de Bernardo" ha apuntado, asegurando que cuando su prima se entere de las últimas declaraciones de 'Pinocho' -de que no trató con cariño a su padre y que no todo es el dinero- "no le va a hacer ninguna gracia".

"No viene al caso"

"Una cosa es que pida la prueba de paternidad que está en su derecho y otra que cuestione a Anabel como hija porque no viene al caso" ha sentenciado.

"Yo no voy a dudar lo que cuenta él de que mi tío le dijo que luchase por su apellido, pero a ella le molesta porque una cosa es que la declaren como hermana y otra que vayan a tener relación. Si Bernardo en su momento no ha querido reconocerle no tiene sentido tampoco" ha asegurado, confesando que si ella fuese Anabel no se presentaría a las pruebas de ADN: "Que le adjudiquen la paternidad y punto. Yo lo preferiría porque no van a tener relación" ha zanjado.