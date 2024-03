El noviazgo entre Vicky Martín Berrocal con Enrique Solís está dando mucho de lo que hablar. Muchas son las noticias y especulaciones acerca de la nueva pareja y un conocido torero ha querido hablar sobre ello.

Compleetamente entregado a las grabaciones de la nueva edición de 'El Desafío', Manuel Díaz 'El Cordobés' ha acudido un día más a su jornada laboral donde coincide con sus compañeras, Genoveva Casanova y Victoria Federica.

"Por aquí todos somos un cielo, lo que pasa es que son también circunstancias y hay que entender a las personas" comentaba sobre el empeño de Genoveva de esquivar las cámaras en esta nueva etapa de su vida. "Casi no coincido y aunque lo supiera no te lo puedo decir porque no tengo autorización. Para ir al Desafío hay que estar bien" añadía sobre su estado de salud. En cuanto a Victoria Federica y cómo la está viendo con sus compañeros en estos primeros días, Manuel confesó: "Es una niña fantástica con unos valores increíbles, con un corazón increíble, es una chica muy válida y lo veréis".

Nuevo reto

Feliz con este nuevo reto profesional a que se enfrenta, el diestro aseguró que en casa todos le apoyan, tanto su mujer Virginia Troconis como sus hijos: "Los tengo locos a todos en casa, no sé que van a hacer conmigo, les vuelvo locos. Virginia está encantada porque sabe que yo soy una persona de acción y claro me hacía falta también".

Siempre muy discreto con la vida privada de la madre de su hija, Vicky Martín Berrocal y presumiendo de maravillosa relación con ella siempre que tiene oportunidad, Manuel prefirió no dar detalles sobre el momento personal que vive la diseñadora al lado de Enrique Solís: "A Vicky la quiero un montón y por el bien de Alba quiero que esté feliz y que le salgan las cosas bien. Si ella me cuenta sus cosas yo la escucho igual que yo le cuento cosas mías, que también hablamos cosas. Yo por ella feliz y por mi hija más feliz y por vosotros feliz y por el Desafío feliz".

Relación en secreto

Aunque por el momento ambos guardan silencio y no confirman ni desmienten si las imágenes que publicaba la revista 'Diez minutos' de ambos de lo más acaramelados y cómplices en la noche madrileña significa que están viviendo una historia de amor en ciernes, sus gestos hablan por sí mismos.

La diseñadora viajó hace unas semanas a Málaga para inaugurar la nueva tienda de su firma de moda, 'Victoria', y a pesar de que no ha querido hablar de su relación con el empresario, ha dejado entrever que su romance seguiría adelante al hospedarse, durante su paso por la ciudad andaluza, en uno de los hoteles de la compañía hotelera de Enrique.

Un guiño a su ilusión con el ex de Tamara Falcó al que éste ha correspondido sorprendiendo a Vicky con un detalle muy especial. Y es que demostrando la admiración que siente por ella, ha personalizado el espejo de su habitación con mensajes que ella sin dudar ha compartido con sus seguidores en redes sociales.