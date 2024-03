Unas semanas después de coronarse como la ganadora de 'OT 2023', Naiara acudió anoche por primera vez a 'La Resistencia' de Movistar Plus+. Además de hablar sobre su experiencia en el talent show, la de Zaragoza se animó a cantar en directo un avance de uno de sus temas y una versión a capela de 'La gata sobre la lluvia'.

Como no podía ser de otra forma, también tuvo que enfrentarse a las preguntas clásicas de David Broncano. Pero además, el presentador se interesó por la vida sexual en general de los concursantes en la Academia: "¿Se ha follado?".

"A ver, aquí cada uno que cuente su historia", comentó la artista, recordando que todos ellos dormían en la misma habitación: "Era muy divertido". "Tres meses se han hecho largos", reconoció entre risas.

No hay pruebas pero ya tampoco dudas de que se ha follado en Operación Triunfo. Al final dormir todos juntos ahí tres meses es como un campamento de verano. #LaResistencia @laenedenaiara pic.twitter.com/WymyfQfAPi — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) 4 de marzo de 2024

Al ser preguntada por el número de relaciones sexuales que ha mantenido en el último mes, Naiara intentó echar balones fuera: "Parto de la base de que vengo de tres meses de sequía". "Tampoco he tenido mucho tiempo. No paro, no tengo tiempo para nada", aseguró.

Pero Broncano insistió y le recordó cómo funciona el sistema de puntuación: "Follar normal 1 punto, petting 0,6 y masturbación 0,2". "Pues suspendo, eh. Tres puntos", acabó diciendo la ganadora de 'OT 2023'.

Tres meses en la academia de OT son molto longo. Salen de ahí como vaquillas. #LaResistencia @laenedenaiara pic.twitter.com/qvNBbhOeuc — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) 4 de marzo de 2024

En cuanto al dinero que tiene en el banco, Naiara explicó que aún no ha recibido los 100.000 euros de premio y subrayó que Hacienda se queda con un porcentaje. "En mi cuenta tenía unos 10.000 euros de ahorrillos", confesó la cantante, que también aclaró que su Audi tuneado, uno de sus bienes más preciados, "ya está pagado".