Tamara Gorro está tocada y hundida tras sufrir una dura pérdida. Ella misma ha sido la encargada de anunciarlo a través de sus redes sociales, donde ha escrito: "No soporto este dolor... te amo, yayito mío, no me sueltes nunca, por favor". Es el mensaje de despedida que Gorro lanza tras la muerte de su abuelo acompañado de una tierna foto de ambos juntos.

La influencer estaba muy unida a su "yayo", como ella la llama, y tras su publicación ha recibido cientos de mensajes de apoyo para acompañarla en estos momentos tan difíciles. Justo unos días antes Tamara compartió con sus seguidores el tatuaje que se hizo en homenaje a su abuelo en el que podía leerse la palabra "yayo" escrita por él mismo: "Escrito por ti y conmigo para siempre, te amo". Tamara Gorro tendrá que pasar por quirófano: Este es el problema que sufre Llamada de urgencia "No os voy a mentir estoy asustada". Así comenzaba Tamara Gorro a relatar a través de sus redes sociales el gran susto que vivió días antes de la muerte de su abuelo. La que fuera tronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' acudía de urgencia al hospital con su abuelo por un problema de salud. Agradecida por la rápida labor de los sanitarios que la guiaron en todo momento desde que hiciera la llamada al 112, compartió esta foto: Tamara Gorro ha utilizado sus stories para reflexionar sobre lo que es verdaderamente importante en la vida y también para mandar fuerzas a su abuelo y dárselas a sí misma. "De esta salimos una vez más no tengo duda. Te amo, yayito", ha escrito públicamente a la espera de poder dar pronto noticias más favorables sobre su ingreso hospitalario Moda y redes sociales Tamara Gorro es una segoviana nacida en 1987 que se dedica a la moda, las redes sociales y la televisión. Se hizo conocida en 2009 por participar en el programa "Mujeres y Hombres y Viceversa". Desde entonces ha colaborado en otros espacios como "Sálvame Deluxe", "Supervivientes", "Sábado Deluxe" o "Mask Singer". En los últimos dos años ha confesado sufrir depresión. Esto le llevó a separarse temporalmente de su esposo, el exfutbolista Ezequiel Garay, padre de sus dos hijos. Sin embargo, meses después se reconciliaron. A comienzos de este año volvieron a romper, ya de manera definitiva. La nueva nariz de Tamara Gorro ocho días después de operarse Aunque se ha especulado en numerosas ocasiones con una posible reconciliación entre ambos, la tertuliana ya aclaró hace semanas que no entra en sus planes y que su última ruptura tiene vuelta atrás. En esta determinación, afirmó, también pesa el bienestar de sus hijos. "Los volvemos locos", zanjó. Tamara Gorro tiene una sólida comunidad de seguidores. Solo en Instagram cuenta con más de 2 millones de seguidores. La modelo mantiene una relación muy cercana con sus seguidores, con lo que se muestra muy natural y comparte todos los detalles de su día a día. Aunque ha pasado por altibajos en los últimos tiempos, parece que ahora mismo vive una etapa dulce: aparentemente le va bien en lo laboral y cuenta con el apoyo de su familia y sus hijos. Separación... y reconciliación La relación entre Tamara Gorro y Ezequiel Garay tiene completamente descolocados a sus seguidores, ya que las pasadas navidades compartieron momentos juntos.