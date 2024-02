Terelu Campos ha estado en la mañana de este domingo en 'D corazón', el programa de TVE que trata temas de actualidad y ha hecho una confesión que ha dado mucho que hablar. Aunque en más de una ocasión ha comentado que ha intentado ligar a través de plataformas, lo cierto es que ha tomado una drástica decisión que nadie se esperaba.

El programa trataba que Sharon Stone se ha abierto un perfil en una aplicación de citas este 2024 y que, aunque ha tenido algunas citas ya, no ha cuajado nada... y de repente, sin esperarlo, Terelu comentaba que ella también tiene un perfil en una App de este estilo... eso sí, no la utiliza y ha aprovechado para lanzar un mensaje.

"Yo voy a aprovechar haber si alguien me soluciona el programa, unas amigas me hicieron un perfil en una aplicación, solo se me ven mis ojos, pero no hay manera de quitarme de la aplicación" relataba la colaboradora de televisión.

Y es que, según ha contado la madre de Alejandra Rubio "cada x tiempo me pasan el dinero, cada vez que abro el email tengo 'le gustas a menganito' y a mí no me gusta ninguno" y ha querido eliminar su suscripción, pero no lo ha conseguido: "He escrito a la aplicación y le he dicho que me quiero dar de baja".