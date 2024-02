La pasada noche, 'De viernes' vivió un tenso rifirrafe entre los hermanos Ostos por la herencia de su padre, Jaime Ostos. El programa presentado por Beatriz Archidona y Santi Acosta contó con la presencia de ambos para que toda la verdad saliese a la luz y pudieran salvar sus diferencias, sin embargo, no ocurrió

Tras recibir individualmente a Gabriela y Jacobo Ostos, los hijos del fallecido torero protagonizaron un polémico cara a cara. Jaime Ostos fue el primero en tomar la palabra: "Si mi madre quita las denuncias y al final vuelve a casa con mi padre con amor, tú no tienes que volver a sacar eso porque queda feo. Lo único que haces es sacar cosas para hacer daño".

Las acusaciones no quedaron ahí, Jacobo Ostos continuó lanzando reproches a su hermana: "Esto es lo feo de lo que estáis creando, que saquemos cosas de hace muchos años para destruirnos, pero el problema sigue siendo económico. A vosotros os duele no haber cogido dinero del chalet porque te has dado cuenta de que no hay ningún tipo de derecho para que tú puedas coger dinero de ese chalet".

Gabriela Ostos respondió contundentemente a las duras palabras de Jacobo: "Jamás te he preguntado por las cuentas de papá. Y tú, el día que estuvimos en tu casa recogiendo las cosas, dijiste: 'Y que sepas que en la cuenta de papá solo hay 80 euros', y yo te dije: 'No tengo ningún interés'", le recordaba.

"¿Tú crees que me vas a provocar trayendo eso aquí?", se preguntaba la invitada, muy molesta por las palabras de su hermano que ostentaba una medalla su padre: "Eso es una cosa personal e intransferible de papá, estás deshonrando a papá porque eso no es tuyo. Quien tiene derecho a llevar esa medalla es solo papá, tú no has hecho nada por eso".