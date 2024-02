La artista catalana Alba Farelo, conocida artísticamente como Bad Gyal, ha anunciado durante su entrevista con David Broncano en el programa La Resistencia de Movistar + que no visitará Murcia en su próxima gira. La razón que ha esgrimido para justificar esta decisión es un evento traumático que sucedió durante su último concierto en la capital, el pasado 22 de julio de 2023.

Bad Gyal (que acaba de lanzar 'La joia', su álbum de estudio debut) se encuentra en plena gira promocional, dando entrevistas a distintos medios de comunicación para promocionar su nuevo trabajo con Universal Music Latino e Interescope Records.

En el marco de esta campaña de presentación, la ganadora del Premio Talento Joven Internacional visitó La Resistencia la pasada madrugada del 1 al 2 de febrero y concedió una entrevista en la que diseccionó algunas de las polémicas que le han salpicado durante los últimos meses. Una de ellas, la de su vestido en la entrega de premios de la mano de los reyes Felipe y Letizia (criticado y admirado a partes iguales por su outfit) ha confirmado que "la reina me preguntó por mi vestido. No lo sé si para ponérselo, no creo" y que le preguntó qué llevaba debajo, a lo que ella contestó que "Un tanga color carne y ya".

Sobre su desencuentro con Rauw Alejandro en un concierto, la catalana ha aclarado lo ocurrido: "No perréo. Para mí eso no es un perreo. En un perreo tiene que haber contacto. Él tiene esa forma, él perreó, no fue nada personal. Él perreó con todas las artistas y mujeres que subieron al escenario".

Bad Gyal explica el trauma por el que no volverá a dar un concierto en Murcia

Llegado el momento de la entrevista para hablar de los conciertos, Broncano preguntó por el recorrido que Bad Gyal y su equipo tienen planeado para la gira de presentación del disco 'La Joia'. Conectando con referencias anteriores, el entrevistador quiso saber si la artista tenía pensado pasar por Murcia y si de hecho le quedaban entradas por vender en la capital del sureste.

Al mencionar la ciudad, Bad Gyal tuvo que dar un paso al frente y confirmar que no tenía previsto visitar Murcia por un hecho traumático que había sucedido en su visita anterior, en julio de 2023 y que, al parecer, le habría dejado importantes secuelas.

La razón por la que Bad Gyal ha decidido no volver a tocar en Murcia, según ha contado en la entrevista, es por el recuerdo de la traumática escena de ella frente a una cucaracha que se subió al escenario mientras ella interpretaba uno de sus temas: "Yo estaba moviendo el culo y tú puedes ver mi culo ahí y la cucaracha volando alrededor".

Impactado por la información, Broncano ha querido saber más acerca de esta suerte de "cucaracha murciana traicionera huele culos", y la artista ha replicado que "Huele culos no porque mi culo no huele. Qué hago yo si tengo buen culo".

Broncano ha apelado a la autoridad de la "diputación de Murcia" para asegurar un futuro show libre de cucarachas, pero Alba ha asegurado que todavía necesita un tiempo para reponerse.

Por último, la intérprete de éxitos como 'Chulo', 'Blin Blin' o 'Fiebre' ha aclarado que todo se trata de una broma: "A la gente de Murcia la amo. A mis fans de Murcia los amo y no he dejado de ir por una cucaracha o no una cucaracha".