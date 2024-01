Isa Pantoja vuelve a estar en el ojo del huracán. En mitad de las polémicas que hay con su madre, Isa Pantoja ha disfrutado de un momento familiar de lo más especial: el primer partido de baloncesto de su hijo Alberto. Hace unos días la colaboradora de televisión entraba en directo en 'GH DÚO' para hablar con su marido, Asraf Beno, y le anunciaba la ilusión que tenía el pequeño por este partido.

Dicho y hecho. Aunque el pequeño no ha contado con la presencia de Asraf, su madre no se ha perdido ni un solo minuto del partido... y nosotros hemos sido testigos de este momento tan especial para Albertito.

La joven, madre orgullosa, se sentaba cómodamente en las gradas e inmortalizaba el primer partido de baloncesto de su hijo como fan número uno de Alberto y no dudaba en hacerle fotos y grabar vídeos para poder mostrárselos más tarde a su marido y tener un recuerdo imborrable.

Tras el partido, Isa reaccionaba así al preguntarle por su madre: "Ya está, ¿vale?" y dejaba claro que no quiere dar su opinión ante los rumores que indican que la cantante estaría dispuesta a mudarse a la capital próximamente.

Eso sí, la joven aseguraba que le apena que Asraf Beno no haya podido estar presente en el primer partido de baloncesto de su hijo Alberto y nos hablaba de cómo le ayudaba a entrenar: "Entrenaba porque es más alto, ¿sabes? Entonces a mí me coge ya". Además, confesaba que el padre del hijo, Alberto Isla, no pudo acudir por temas laborales: "Sí".

Rompe la relación

Isa Pantoja vuelve a estar en el ojo del huracán. Alejada de los focos a pesar de que su nombre sonó como posible concursante de 'GH Dúo', Alma Bollo ha sido uno de los rostros conocidos que no se ha perdido este miércoles en Sevilla la fiesta 'Con mucho acento', y ha reconocido que se ha 'enganchado' al reality de Telecinco, en el que sí ha entrado Asraf Beno, con el que tanto ella como su hermano Manuel Cortés protagonizaron numerosos enfrentamientos en la última edición de 'Supervivientes'.

"Lo estoy viendo, he caído, y no sé, solo puedo decir que me encantan Lucía y Mayka, pero no voy a hablar de Asraf" ha asegurado, dejando claro que no han limado asperezas tras su tensa convivencia en Honduras hace casi un año.

Relación "inexistente"

Tampoco con su prima Isa Pantoja, con la que como confiesa su relación es completamente "inexistente" desde que coincidió con su pareja -ya marido- en el reality. "Ella y yo no teníamos una relación de hablar todos los días. Simplemente es verdad que estamos ahí, si coincidíamos 'qué tal' o cuando ella me ha escrito para que la ayude con la universidad, ahí he estado, pero ahora eso no lo hay" desvela.

"La relación es inexistente. Después de Supervivientes, cada uno tira para su lado. Al final yo he estado fuera, yo no he vivido nada, no me siento culpable de nada, simplemente ella ha tirado para lo que le duele y yo tiro para lo que me duele" ha sentenciado, reconociendo que entre sus planes no está el acercar posturas con su prima, con la que sigue dolida por las declaraciones que hizo sobre ella, sobre Manuel y sobre su madre, Raquel Bollo, por cuestionar a Asraf en 'Supervivientes'.