Lola Índigo se pasó este miércoles por el plató de 'El Hormiguero' con motivo del lanzamiento de 'GRX', un nuevo EP que estará disponible a partir de la medianoche de hoy. Un nuevo trabajo en el que la artista ha sacado su lado más andaluz. "Todo este disco va de la nostalgia, de lo que significa criarse en Andalucía y concretamente en Granada", explicó.

Una confesión que llevó a Pablo Motos a preguntarle a Lola Indigo por unas declaraciones en las que aseguró que le gustaría volver a vivir en su pueblo. "Allí por lo visto tienes un amor platónico", espetó el presentador.

Después de hablar de este amor platónico, del que no desveló la identidad, Pablo Motos quiso indagar un poso sobre las preferencias sentimentales de la cantante. "He tenido parejas artistas y me agobia", afirmó Mimi. "Me gusta hablar de quién se ha quedado preñada en el pueblo y no estar todo el día hablando de trabajo. No me apetece. Yo quiero hablar de los preñados", agregó con humor.

Pablo Motos quiso conocer cuáles son las cualidades de la pareja perfecta según Lola Índigo: “El primer requisito es ser de pueblo, que tenga espárragos y sepa cocinar”, dijo. “Salvo por la diferencia de edad, cumplo todos tus requisitos”, espetó entonces el presentador.

La cantante granadina se lo tomó a broma, pero a los espectadores no les hizo tanta gracia este momento. Fueron varios los que comentaron que Pablo Motos hacia temas banales en lugar de preguntar a Lola Indigo por su próximo trabajo.