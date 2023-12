Tras hablarse públicamente de un acercamiento entre Marta López y Efrén Reyero, la colaboradora de televisión salía del paso asegurando que se habían reencontrado un fin de semana y que habían disfrutado de unos días juntos... pero no hablaba de una reconciliación sentimental después de que su relación no llegase a buen puerto.

Este viernes aprovechábamos la fiesta de Navidad de la productora Unicorn para hablar con la colaboradora y nos confesaba que "estoy encantada, pero es verdad que llevábamos tres años sin vernos, nos hemos visto y hemos quedado varias veces pero ya está".

A pesar de esa felicidad, Marta todavía no se atreve a decir que son pareja de nuevo: "Yo lo diré encantada cuando eso, si yo feliz, pero bueno, de momento, tranquilo".

Y es que, aunque no habla de él como su pareja, sí que nos confesaba que espera poder celebrar con él las navidades: "Algún día, algún día. Algún plan, algo haremos, seguro" y nos explicaba que no ha ido con ella a la fiesta porque "lo primero: aquí no se puede venir con pareja. Aquí es para uno solo y no podemos venir con pareja. Efrén está en Málaga, vendrá la semana que viene".

Por último, nos comentaba que para evitar polémicas como la de Jorge Pérez el año pasado, este año no invitará a nadie a su casa: "No me ha dado tiempo a entrar. Este año no viene nadie a mi casa, ¿vale? Si es por eso, no viene nadie... Tengo el coche ahí aparcado, yo no bebo. Termino, cojo y me voy. El que quiera, que se busque la vida, yo no".