Visibilizando todo tipo de problemas sociales, Sonsoles Ónega llevó al plató de 'Y ahora Sonsoles' a un joven llamado Antonio, víctima de acoso escolar, y a su madre.

Ambos se sentaron con la presentadora -en el Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar- y le narraron el infierno que vivieron durante años por parte de profesores y compañeros en el colegio, una historia que provocó un silencio absoluto en el espacio de Antena Tres.

Justo en el momento en el que Antonio le confesaba a Sonsoles que había intentado quitarse la vida en multitud de ocasiones con tal de no volver al colegio, la presentadora no podía controlar sus lágrimas y se derrumbaba en directo al empatizar con el invitado y con su madre. "Los niños lo manejaban como les daba la gana", ha dicho, pues sino, aseguraba Antonio, no iba a tener amigos.

Sus padres intervenían, pues, ha contado, muchas veces iban a buscarlo, pero a los cinco minutos de irse juntos lo dejaban apartado.

En una ocasión, el director del colegio llevó a Antonio clase por clase para que señalara a los niños que le trataban mal y esa misma noche, ha contado su madre, intentó quitarse la vida. "De buenas a primeras abrió la puerta del coche", ha dicho.

Por suerte, no había ningún otro vehículo detrás y no ocurrió nada, pero esta no es la única ocasión en la que lo intentó. "Me intenté suicidar varias veces", ha dicho Antonio.

Ahora, después de cambiar de colegio en cuatro ocasiones, Antonio ha conseguido hacer amigos, gracias también a la ayuda de su psicólogo. Además, ha recuperado las ganas de vivir.

Minutos más tarde, Sonsoles pedía disculpas a la audiencia por esta incontinencia y aseguraba que era imposible no ponerse en la piel de un niño que podría ser su hijo por su edad.

Pero la periodista no ha sido la única que se ha emocionado, Miguel Lago también se ha mostrado visiblemente contenido y ha confesado que este testimonio le ha tocado bastante, pero que hacen muy buena labor llevándolo a televisión porque "al final los buenos ganas, Antonio va mañana al colegio y tiene amigos porque los buenos ganan siempre", una reflexión que él mismo ha compartido con sus hijos.

Una vez más, la presentadora se ha hecho eco en su espacio de problemas sociales que afectan a muchas familias... pero no ha sido el único, ya que a lo largo de todos estos meses hemos visto a abuelos que no ven a sus nietos o víctimas de estafas por internet entre otros.