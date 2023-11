Después de la entrevista que Meli Camacho daba este miércoles para la revista 'Semana' defendiendo a su íntima amiga María Teresa Campos, la reacción de Carmen Borrego no se ha hecho esperar. Ha sido esta tarde cuando la hija pequeña de la comunicadora ha mostrado su opinión en público desde el programa 'Así es la vida'.

"Ella ha sido la gran amiga de mi madre en los últimos años, ha estado a su lado en los buenos y sobre todo en los malos momentos" comenzaba explicando la colaboradora, dejando claro que "Meli sabe mucho de esa relación, es la que más sabe porque la ha vivido, yo no la he vivido".

Para Carmen, la amiga de su madre "ha sido muy generosa con él" porque se ha guardado muchas cosas... y se adelantaba a darle un consejo a Edmundo Arrocet para que no se siga hablando de él: "Lo mínimo que tenía que hacer es callarse. Nosotras hemos estado calladas, lo mejor que puedes hacer es callarte porque al final vamos a hablar... y estoy muy cansada y cuanto más me canso y me harto, más hablo".

La hermana de Terelu explicaba que su madre "no nos hizo partícipe de muchas cosas por pura vergüenza y me consta que ha sufrido", pero ahora, después de leer las declaraciones de Meli "estoy siendo consciente de la manera en la que ha sufrido".

Borrego ha asegurado que no hablan más porque "mi madre sufriría con esto, sufriría tanto que si estuviese viva se volvería a morir" aunque "me gustaría hablar por poner a cada uno en su sitio, pero ella ha estado siempre y sigue siendo la prioridad en mi vida".

Además, ha aprovechado para mandar un mensaje al humorista: "Deja de llamar a mi madre Teresita, se llama Teresa, respétela, ya que no la ha respetado en vida, respétela ahora que no está" y además, ha dejado claro que la única persona cruel es él "que está hablando de una persona fallecida, a la que le hizo mucho daño, a la que quiso aunque no tenía que haberle querido".

Por último, le ha advertido con tomar medidas legales si sigue hablando de su madre: "Espero no ser yo quien toma las medidas legales porque está hablando de alguien que no está, está difamando a una señora que está fallecida" y le invitaba a hablar de su vida: "Hable de su vida, que tiene episodios más emocionantes".