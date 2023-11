Gloria Camila no puede más con una situación que le persigue diariamente a cada sitio al que acude. La influencer, al igual que un abundante porcentaje de la población, se enfrenta con el alto precio de ser celíaca cada vez que sale de casa para comer fuera.

Todo empezaba durante un paseo matutino en el que Gloria Camila Ortega salía a tomarse un rico desayuno de cafetería y lo que terminó llevándose fue un disgusto gordo. "¿Es normal que los celíacos tengamos que pagar de más por tener que pagar ciertos alimentos que nosotros no hemos elegido, sino que es algo detectado?", preguntaba al aire la colaboradora televisiva.

El enfado de Gloria Camila

Al parecer, se encontró con la sorpresa a la hora de pagar, cuando descubrió que a la factura del desayuno normal subía dos euros por variar el tipo de pan y pedirlo sin gluten: "¿Por qué tengo que pagar un extra de dos euros por un pan precalentado en el horno sin gluten porque no puedo tomar gluten?".

No es la primera vez que Gloria Camila se topa con la subida de precios: "¿Por qué tengo que pagar cuarenta céntimos más por la leche sin lactosa cuando la hay semidesnatada, entera, de soja, de avellana, de almendra...? Pregunto". La colaboradora sentenciaba con una pregunta cargada de indignación: "¿Los celíacos no somos personas normales, no somos clientes normales?

Gloria Camila se considera una "celíaca top", o así al menos se define en sus redes sociales. Dentro de su Instagram podemos encontrar una carpeta de historias destacadas titulada "celíaca", donde cuenta problemas que le surgen diariamente a causa de la enfermedad y recomienda algún que otro producto de los que más le gustan.

Hace unos meses, la influencer revelaba los resultados de sus últimas pruebas digestivas a sus seguidores: "Se me olvidó comentaros acerca de mis pruebas digestivas. He dado positivo en todas las pruebas que me hicieron. Positivo en lactosa, positivo en el SIBO, sumándole la gastritis crónica que me diagnosticaron en la endoscopia a raíz de la bacteria Pylori".

Sus seguidores, muy considerados con la influencer, le dieron una serie de recomendaciones para poder llevar un vida lo más normal posible: "Yo soy celíaca de hace años. Tienes que comer alimentos que no contengan gluten. Hay muchos en los supermercados, pero cuando sales por ahí aún no son muy conscientes en los restaurantes del tema sin gluten. Al final es acostumbrarte. Yo lo pasaba mal cuando iba a cumples y demás porque ves toda la comida tan apetecible, pero al final como te encuentras bien comiendo sin gluten pues te acostumbras. Al final tratándolo y evitando comer trigos y demás lo llevas bien, hay cosas mucho peores".