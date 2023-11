Aunque es conocido por su faceta cómica, a Berto Romero siempre le ha apasionado el mundo del misterio. Por eso se ha atrevido a contar una historia de fantasmas salpicada de gotas de humor (y con muchos más temas de fondo) en 'El otro lado', su nueva serie para Movistar Plus+ después del éxito de las tres temporadas de 'Mira lo que has hecho'. Uno de los personajes recuerda inevitablemente a Iker Jiménez, así que a su creador y protagonista le encantaría que al presentador de 'Cuarto milenio' le gustara la ficción.

¿Por qué se subió a esta 'nave del misterio'?

Yo descubrí el misterio por dos películas que vi con 12 o 13 años y me hicieron polvo: 'Al final de la escalera' y 'El resplandor'. Me encantaron, pero me dieron mucho miedo, entendí que las historias de fantasmas era lo que más miedo me daba. Ya de más mayor empecé a consumir mucha radio de misterio, 'La rosa de los vientos', 'Espacio en blanco', 'Milenio 3'... Creo que interioricé su forma de hablar, su prosopopeya, y todo quedó ahí dentro hasta que surgió la idea de hacer 'El otro lado'.

Aunque viniendo de usted, a la serie no le podía faltar el humor.

La comedia la traigo de fábrica. Las comedias de terror son muy viejas porque hay una sensación de que ambos géneros son primos hermanos. La comedia y el terror tienen una parte del ADN muy parecida. Se busca la sorpresa, son disruptivos, provocan una sensación espontánea, una carcajada o un escalofrío. Intentar mezclarlos lo máximo posible se convirtió en una obsesión y nos ha quedado un tono muy peculiar. Porque no te partes de risa en ningún momento, porque estás en una historia de fantasmas, pero tampoco da mucho miedo porque hay gente que está continuamente desengrasando la historia y metiendo chistes por medio. Creo que funciona muy bien como una especie de 'thriller' paranormal, como una historia de fantasmas, con investigación y gente rara y medio friki.

¿A Iker Jiménez le va a gustar la serie?

No tengo ni idea.

Lo digo porque el personaje de Gorka Romero, que interpreta Nacho Vigalondo, recuerda inevitablemente a él.

Si en el 2023 dibujas un personaje que es el líder del programa de misterio más importante de la televisión, cualquier cosa que hubiéramos hecho que no recordara a Iker Jiménez no te la creerías. Tanto él como Jiménez del Oso son referentes a nivel estético. Pero no ha habido que decirle al equipo de arte que reprodujera un plató parecido al 'Cuarto milenio' de Iker Jiménez. Leyeron en el guion el personaje de Gorka Romero y el programa 'Nueva era' y nos hicieron esta propuesta, que encajaba como un tiro.

¿Cree entonces que a Iker Jiménez le gustará?

A mí me encantaría que le gustara, por una razón: la serie está hecha con mucho cariño y respeto al mundo del misterio. Pero si él se identifica con el personaje de Gorka Romero y no le gusta, es su problema. Cada cual es libre de identificarse con quien quiera o no. Pero el retrato del periodismo del misterio está hecho con mucho cariño, porque uno de los tropezones que no queríamos comenter era entrar a hacer sangre y reírnos de él. Yo respeto mucho el idealismo de la gente que se dedica a buscar fantasmas, que es un trabajo muy poco agradecido porque no acostumbran a salir cuando los buscas. Pero volviendo a la pregunta: me gustaría que le gustara, pero dudo que la vea. Creo que tiene cosas más importantes que hacer.

Dice que no se ríen del periodismo de lo paranormal. Pero en 'El otro lado' el periodismo, en general, no sale muy bien parado.

Yo creo que lo que sale mal parado es el sistema capitalista salvaje que ha precarizado el periodismo para convertir a la gente que trabaja en él en gente desesperada. A ningún periodista le apetece no contrastar una fuente o poner un titular que sabe que es injusto solo porque está buscando 'clicks', pero se ve obligado por las circunstancias. Ese retrato sí que está en la serie aplicado a ese sector, no porque quiera hacer una tesis sobre periodismo, sino porque es muy didáctico verlo en periodistas y en el mundo de la televisión. Pero eso está afectando a todos y cada uno de los sectores económicos y laborales.

El personaje que hace Buenafuente, el doctor Estrada, no solo sirve para poner la nota cómica, sino también para hablar de una masculinidad que ha quedado desfasada.

En la serie hay un catalógo de masculinidades. Hay de todo tipo. Está la peor de todas, que no diré cuál es para no estropear la serie, la que se está deconstruyendo y no sabe hacia dónde y la que representa Estrada, que es la del mundo de nuestros padres, el patriarcado feliz en el que se tocaba el culo a las señoras en el ascensor. Me parece interesante este debate de paternidades y herencias, una historia de fantasmas y el fantasma del machismo para los hombres de mi generación.

¿El personaje de Buenafuente estaba escrito especialmente para él?

Por supuesto. Cuando lo escribí y se lo pasé al equipo les dije que lo había escrito para él, y todo el mundo vio que tenía que ser así. Que Estrada y Nacho fuéramos Andreu y yo resonaba de forma divertida, porque puedes extrapolar también un maestro y un alumno. A lo mejor a Berto le dan también por saco algunas cosas de Andreu, y eso espesa un poquito el caldo.

¿Hay prevista una segunda temporada?

Creo que el personaje de Nacho vive un arco muy chulo en esta temporada y queda muy bien cerrado, sin nada suelto. Sí que abrimos esa puerta final para que pueda haber más aventuras, pero de momento no tengo muy claro si hay que contarlas.