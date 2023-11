No es que haya sido la mejor experiencia de su vida, pero ha tenido un final feliz. Y es que la colaboradora de Y ahora Sonsoles, el programa de Sonsoles Ónega en Antena 3, Tamara Gorro se sometió a una intervención quirúrgica tras la que acabó con la cara demacrada y llena de hematomas: "Hubo que poner cinco injertos".

En una publicación en su perfil oficial de Instagram, donde aparece completamente maquillada, la colaboradora explica que "estoy muy hinchada, como podéis apreciar ni siquiera se han caído los puntos". Y destacó que "entré en el quirófano para corregir un tabique desviado y, en plena cirugía, se encontraron que no había cartílago y hubo que poner cinco injertos y hacerme una reconstrucción". Destacó, eso sí, que para operarse de una cirugía estética "tienes que ponerte en las mejores manos, donde tengan máxima experiencia y, por supuesto, que te transmitan confianza. Yo, sin duda, he acertado".

Sin embargo, la recuperación está siendo lenta. "He querido subir este post maquillada tapando los grandes hematomas que aún tengo y verme guapa o, al menos, verme favorecida después de una semana como el grinch. Ojo, que los hematomas siguen estando, pero como siempre digo, el maquillaje hace maravillas".

Versátil

Tamara, nacida en Segovia el 18 de enero de 1987, ha vivido una trayectoria versátil y destacada en diversos ámbitos, desde el certamen de belleza Miss España 2008 hasta su incursión en la televisión y la moda.

Su primera aparición televisiva fue en 2008, cuando, con 21 años, se convirtió en Miss Segovia y participó en el programa "Mujeres y hombres y viceversa" de Telecinco, donde fue tronista. Su elección de Rafa Mora generó controversia y dio inicio a una serie de desencuentros televisivos entre ambos.

La chispa y desparpajo de Tamara la llevaron a colaborar en el programa "¡Guaypaut!" presentado por Carmen Alcayde, consolidándose como una figura mediática. En 2010, participó en "El Reencuentro" y "Adopta un famoso", demostrando su versatilidad en diferentes formatos.

En 2011, desafiando nuevos retos, ingresó en "Supervivientes", aunque abandonó por motivos de salud. Su participación en programas como "Enemigos íntimos" y "Mujeres y Hombres y Viceversa" la consolidaron como colaboradora televisiva. Además, recibió el Balón Rosa de Oro en 2012, otorgado por el diario deportivo Sport.

Más allá de la televisión, Tamara incursionó en la moda, lanzando su línea de ropa "Gogga" junto a su marido en 2015. Debutó como presentadora en las galas de Nochebuena y Nochevieja en 2014, y en 2016 se convirtió en presentadora de un programa deportivo en Rusia.

Tamara amplió su presencia en medios con la apertura de un canal en YouTube y el lanzamiento de su libro "Ser feliz no es gratis. Pero tampoco cuesta tanto" en 2017. En 2018, presentó, dirigió y produjo el programa "Un like para..." en Be Mad, explorando el lado más personal de figuras destacadas.

Su vida personal, marcada por su relación con el futbolista Ezequiel Garay, también ha sido seguida de cerca. Se casaron en 2012 y, mediante gestación subrogada, tuvieron a su primera hija, Shaila, en 2015, seguida de Antonio en 2017. A pesar de altibajos, como su separación en 2022, anunciaron su reconciliación en junio del mismo año, para finalmente divorciarse en diciembre de 2022.