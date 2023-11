Por fin conocemos los motivos. Tan solo unas horas después de que Gustavo Guillermo y Álex Caniggia hayan sido expulsados de la casa de Gran Hermano VIP por su comportamiento inadmisible, la organización explica los motivos. Una vez más ha sido Avilés el detonante de una discusión que provocó que él y Álex se enzarzaran en una nueva pelea en la que Gustavo... solo entró para separar.

Como ya había sucedido en ediciones anteriores, la organizacón de Gran Hermano no ha permitido ninguna discusión subida de tono y por ello ha decidido que Álex y Gustavo- que terminó enfrentándose a su compañero por sacar de la pelea a Avilés- hayan resultado expulsados disciplinariamente en una edición que no deja de causar bajas. "¿A mí que he ido a separar? ¿A mí que soy el tío más tranquilo?" comentaba entre lágrimas Gustavo minutos después de conocer su expulsión en el confesionario.

Su versión

Álex ha sido el primero en entrar al plató y ha afirmado tener claro por qué esta fuera: "Quiero pedir perdón al público español y a Gustavo, estuve mal, se me fue un poco la olla, fue algún que otro empujón". "Fue un forcejeo, en ningún momento hay agresión, pero si hay una invasión del espacio vital que no podemos permitir. La organización revisó las imágenes y decidió expulsaros", ha aclarado Marta Flich.

Caniggia ha querido explicarse sobre todo lo sucedido: "Todo empezó por Avilés, siempre viene y mete mierda, pasamos una líneas, quiero pedir disculpas a la gente si tuve una disciplina mala. Avilés empezó a insultar a Laura y no voy a permitir que falte el respeto, primero a una mujer y después de una mujer mayor".

Tras esto, Gustavo ha entrado en platóy se ha encontrado con un emocionante abrazo con Álex. "Entiendo por qué estoy aquí, se nos fue un poco de las manos. Yo entré a llevarme a Avilés que fue a la habitación, ahí nos encaramos y hay una cosa que no se debe hacer", ha explicado sobre lo ocurrido Gustavo y asegura que él quiere mucho a Álex y que está seguro que serán amigos fuera.

"'Gran Hermano' es una maravilla de programa, siempre voy a estar agradecido de darme la oportunidad este sueño que ha sido maravilloso", ha dicho Gustavo y ha explicado que su vuelta a casa tras ser expulsado por la noche fue surrealista: "No tenía llaves, no podía entrar y fui a la Guardia Civil para que me ayudaran a llegar a casa de mi novia".

Interviene la Guardia Civil

Sin lugar a dudas la mayor sopresa le esperaba a Gustavo en su regreso a casa y es que, cómo él mismo ha explicado en plató, terminó pidiendo ayuda a la Guardia Civil para poder entrar en su casa. A altas horas de la madrugada y en pijama, el que fuera chofer de María Teresa Campos volvía a su casa de la que no tenía llaves para entrar.

Tras varios intentos, Gustavo se veía obligado a recurrir a la Guardía Civil para que fueran ellos los que le llevaran hasta la casa de su novia Ainhoa con la que se reencontró con un fuerte abrazo. Sin lugar a dudas una anécdota de lo más variopinta como broche final a un concurso por el que ha pasado mostrando su perfil más tranquilo.