"Se habla mucho de los enfermos de cáncer, pero no de la gente que los cuida, que también son ángeles en la tierra porque luego se quedan muy tocados". Son las palabras de Paula Echevarría durante su discurso en el "Elle Cáncer Ball". una gala contra el cáncer organizada por la revista Elle. La actriz asturiana fue la encargada de entregar el premio a la Memoria a Emi Huelva, la hermana de Elena Huelva, la joven de 20 años que falleció a causa de un sarcoma de Ewing. Su caso llegó a todos los españoles gracias a la labor de la joven para dar visibilidad a su caso y fomentar la investigación de esta enfermedad.

La propia Paula Echevarría conocía a Elena Huelva, una "persona muy especial", a través de redes sociales. Confiesa que son de esas cosas buenas que tienen las redes. "Yo me llevé mucho positivo de Elena", confiesa. A través de ella conoció a su hermana Emi, que acudió a recoger el premio muy emocionada y rompió a llorar al abrazarse con la actiz, también muy emocionada.

"Fue una una emotiva, en la que se habló del cáncer sin tapujos.. y si hubo una palabra compartida por todos allí fue investigación", comentó la actriz. "Tenemos la suerte de contar con investigadores (sin ir más lejos una de las premiadas de la noche, Ángela Nieto) que se dejan el alma intentando encontrar esa cura, pero solos no pueden, necesitan ayuda", ha dicho Echevarría.

Tras la intervención de Paula y el emotivo abrazo con la hermana de Elena Huelva, fue el turno del discruso de Emi Huelva, que recordó el momento, hace un año, en el que era su hermana la que daba el discruso.

"Lo único que nos queda son los momentos felices"

"Lo único que nos llevamos de aquí son los momentos felices, los momentos en los que disfrutamos con las personas que queremos", dijo ante el micrófono, aunque se le quebraba la voz, después de recibir el Premio a la Memoria de Elena que le entregó con mucho cariño Paula Echevarría. Emi representa a la perfección la figura del acompañante y ,en su discurso, no faltó una necesaria reivindicación: "Se necesita investigación, es lo único que salva vidas", ha dicho la hermana de Elena Huelva.

Tras la gala, Emi Helva recnoció que estaba muy emocionada. "Las palabras que dije salieron directas desde mi corazón con la ayuda de un ángel que siempre me acompaña. Ayer no sólo me invitasteis a mi, allí estaba Elena, justo como hace un año", comentó a través de redes sociales.