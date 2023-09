La experiencia en la casa de Gran Hermano no es algo fácil de aguantar para todos los concursantes. Hay quienes llevan mejor la convivencia y sobrellevan la experiencia de estar frente a una cámara las 24 horas del día, aunque está claro que no es apto para todos los públicos.

GH ha vuelto a Telecinco con energías renovadas. De momento, el formato ha calado entre el público con personajes de todas las edades que prometen dar juego hasta la final y que ya han empezado a estrechar lazos entre ellos.

"Gran Hermano VIP" es una versión de lujo del formato original de "Gran Hermano", donde un grupo de famosos convive en una casa especialmente diseñada para el programa durante varias semanas. Al igual que en la versión estándar, las cámaras graban constantemente las actividades de los participantes, lo que brinda a los espectadores una visión sin precedentes de la vida cotidiana de sus celebridades favoritas.

La principal atracción de GH VIP radica en la posibilidad de ver a personas conocidas en situaciones de convivencia que pueden generar todo tipo de conflictos, amistades, romances y desacuerdos. Además, los concursantes se someten a desafíos y pruebas que ponen a prueba su resistencia física y emocional, lo que añade un elemento de competencia al programa.

Desde su primera edición en 2015, "Gran Hermano VIP España" ha sido un rotundo éxito en términos de audiencia y ha generado numerosas conversaciones en los medios de comunicación y las redes sociales. La participación de celebridades conocidas y carismáticas, junto con la dinámica única del programa, ha convertido cada temporada en un evento televisivo imperdible.

Karina no puede más

Karina está siendo una de las concursantes revelación del programa. La cantante ha llegado a la casa para ganarse el cariño de sus compañeros y del público con sus ocurrencias y su manera de ser. Sin embargo, parece que la edad le está pasando algo de factura y no está pudiendo disfrutar de la experiencia al cien por cien.

Luca se acercó a la concursante para preguntarle cómo se encontraba y si se quería ir, a lo que la concursante respondió que no. "Hombre, quererme ir, no, lo que pasa es que me veo limitada".

La razón por la que Karina se siente así en el programa, explica, es por sus piernas y sus pies. Eso sí, quiso dejar claro que no tenía intención de marcharse: "Yo estoy muy a gusto".