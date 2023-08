Malos tiempos para "Así es la vida". El sustituto de "Sálvame" en Telecinco no ha empezado de la mejor manera su andadura en la cadena. Las cifras de audiencia de los últimos días, en torno al 10%, no pueden haber contentado a sus directores y a eso hay que sumar que un sector de los telespectadores les está criticando duramente a través de las redes sociales.

"Así es la vida" es el sustituto de "Sálvame". Tras 14 años en antena, el programa presentado por Sandra Barneda y César Muñoz tiene la dura tarea de ocupar el lugar dejado por uno de los grandes gigantes de la historia de la pequeña pantalla.

Aunque no hay una explicación oficial, todo apunta a que Telecinco decidió cargarse "Sálvame" por su caída de audiencia y por la controversia que llevaba generando el programa, especialmente en los últimos tiempos, con causas judiciales abiertas incluidas.

Para sustituir al programa presentado por Jorge Javier Vázquez, Telecinco optó por pedir a Unicorn Content, la productora de Ana Rosa Quintana, un nuevo programa. Se trata de un magacín en el que también hay crónica social, tertulias, reporajes y entrevistas. Viene a ser algo más parecido a "El programa de Ana Rosa" o "Fiesta", que también se emiten en las cadenas de Mediaset.

Nueva polémica

La fotografía de Cristina Pedroche presumiendo de recuperación fugaz tras dar a luz hace solo dos semanas sigue trayendo cola. Después de que la presentadora de Vallecas saliera a dar la cara por señalar su situación privilegiada como factor imprescindible para recuperar la forma en tiempo record, muchos han sido los famosos que han dado su opinión sobre el caso. La última en dar un paso al frente ha sido Sandra Barneda.

Desde el plató de ‘Así es la vida’ enviaba un mensaje a la presentadora. Le enviaba un abrazo y decía: “Que se cuide, que cuide de su familia”. Además, le animaba a que no cambie de actitud: “Que siga hablando en redes de aquello que le parece importante, hay gente que no la critica sino todo lo contrario y me pongo yo misma”. Es más, Sandra le daba las gracias: “Gracias, valiente, por expresar y decir todo lo que piensas en todo momento, hay otros que no lo hacen”.