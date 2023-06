Sin lugar a dudas Carmen Borrego está viviendo la llegada de su primere nieto al mundo de una forma agridulce y es que su complicada situación con su hijo y su nuera no ha ayudado para que la colaboradora de televisión pueda conocer a su nieto nada más nacer.

En esta ocasión hemos podido escuchar la versión de Carmen de primera mano a través de una llamada que ella misma ha hecho al programa en el que trabaja y en la que no ha podido contener las lágrimas por la emoción: "Soy feliz por ser abuela, doy las gracias por el apoyo y cariño. Solo voy a decir que mi nieto ha nacido sano y mi hijo es muy feliz".

Ante las insinuaciones de que su hijo y su nuera le habían negado a Carmen la posibilidad de conocer a su primer nieto, Carmen ha explicado cómo ha sucedido todo: "Yo me enteré que estaba ingresada por 'Fiesta' y me enteré del nacimiento de mi nieto por mi hijo. Le doy las gracias por atender a la prensa, yo no voy al hospital porque ellos tienen que estar tranquilos y estoy segura que voy a conocer a mi nieto. No le he conocido y ya le quiero y mi hijo, mi nieto y mi nuera me van a tener siempre".

Dejando atrás las diferencias que Carmen ha tenido en el pasado con su hijo José María y su nuera Paola, la hermana de Terelu ha insistido en que la decisión de no acudir al Hospital de La Paz en el que ha nacido su nieto ha sido exclusivamente suya: "La decisión de no ir al hospital es mía, es hora de no montar circos y de que ellos estén con su bebé. Paola tiene que estar tranquila y recuperarse lo antes posible. Para todo hay tiempo en la vida. Ahora mismo no voy a perjudicar a mi nieto ni un segundo de mi vida.Tengo comunicación con mi hijo". Como muestra de su buena intención en su papel como abuela, Carmen no ha dudado en enviar un detalle al hospital donde seguramente ha sido muy bien recibido.

A pesar de todo, el nacimiento ha sido una gran alegría para toda la familia, incluso para María Teresa Campos a la que habría llamado su propio nieto: "De lo que más me alegro es de que mi madre sea bisabuela, para mí es muy importante que ella pueda disfrutar. Era su sueño y ya era hora de que mi madre recibiera una buena noticia y la ha recibido de parte de mi hijo".