"Pero... ¿dónde está Jorge Javier?". Sus sonadas ausencias en la última gala de Supervivientes -presentada siempre por él- y en el Sálvame Deluxe más polémico con todos los protagonistas del culebrón Yaiza-Ginés han convertido al ausente en el más presente.

Por partes:

Jueves 18 de mayo. Empieza la gala de Supervivientes que cada semana presenta Jorge Javier y... aparece en pantalla Carlos Sobera . Los rumores sobre la liquidación del contrato de Jorge Javier -desmentidos por Mediaset- crecen en ese momento a pesar de los esfuerzos del presentador sustituto en quitarle hierro al asunto: "Sé lo que están pensando todos... hay que ver lo que ha guapeado Jorge Javier... que sepáis todos en casa que se encuentra indispuesto pero no pasa nada, está ya tranquilo, recuperado y relajado".

A pesar de que Mediaset España haya emitido un comunicado en el que ha desmentido la liquidación del contrato con el presentador titular -"es rotundamente falso"- estas asuencias del de Badalona chirrían a la audiencia.

Las palabras de Jorge Javier Vázquez

El también conductor de ‘Sálvame’ todavía no se ha pronunciado sobre sus ausencias, pero sí respecto a su futuro en la empresa tras la cancelación de Sálvame a partir del 23 de junio. “La televisión no es mía y entiendo que decidan hacer lo que quieran con los muñecos que salimos en la tele. Si cuentan conmigo, perfecto; si creen que pertenezco a otra época y ahora no caso, pues perfecto también”.

Esta es la tercera información desmentida por Mediaset en apenas unos días. Durante la jornada del miércoles negó que se haya tomado una decisión sobre la salida de Pedro Piqueras de 'Informativos Telecinco'. Por otro lado, aclaró que no ha prohibido que los trabajadores de La fábrica de la tele -productora de 'Sálvame'- sean contratados por otras productoras.

Jorge Javier ha sido el presentador estrella de la cadena desde hace catorce años. No obstante, su contrato con Mediaset expira en 2025.