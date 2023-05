El pasado viernes, saltaba la noticia, ‘Sálvame’, el programa de Telecinco era cancelado tras 14 años en antena. Tras ello, todos los colaboradores y presentadores del programa se han visto de un día para otro sin trabajo en poco más de un mes.

Por ello, Pablo Iglesias a través de sus redes sociales, quiso ofrecerle trabajo al presentador del que ha sido el buque insignia del canal de Fuencarral, Jorge Javier Vázquez. "Muy pronto en Canal Red. "Rojos y Maricones" presentado por Jorge Javier Vázquez. Tiene un caché un poco alto para nosotros, así que puedes echarnos una mano", escribió el ex líder político.

La respuesta de Jorge Javier no se hizo esperar y en un tono cómico contestó: ‘’Mira Pablo, he estado revisando el acuerdo y la verdad es que estamos muy cerca de lograrlo. Quizás tendrías que subir un poquito más, porque ya sabes que yo no me muevo por dinero, me muevo por mucho dinero". Para bajarse el sueldo el presentador pidió también que consiguiera que Podemos y Sumar fueran unidos en las elecciones