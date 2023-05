Jorge Javier Vázquez se ha despachado a gusto contra Tamara Falcó y se ha propuesta desenmascararla: "Lo voy a decir porque ya no puedo más... hay una Tamara diferente delante de las cámaras y otra detrás", ha dicho en su programa Sálvame. Asegura que la futura mujer de Íñigo Onieva cambia cuando se enciende la luz roja de las cámaras: "No es tan amable como parece".

Pero si por algo está de actualidad Tamara es por su boda y su traje de novia. Tras un conflicto con las diseñadores que inicialmente se iban a encargar de su vestido debido a "las exigencias" de la famosa, ahora le toca empezar de cero. Sin embargo... Jorge Javier lo ha destapado todo -modo ironía activado- y ha desvelado en su propio cuerpo cómo irá vestida el día en cuestión:

Jorge Javier luciendo la réplica del vestido de novia de Tamara Falcó. Me meo 😂



Un vestido "difícil"

A menos de dos meses para su boda la firma 'Sophie et Voilà' ha anunciado la ruptura del contrato con la marquesa de Griñón. La exclusiva marca de moda bilbaína, liderada por Sofía Arribas y Saioa Goitia, ha decidido romper su acuerd y no continuar con la creación de su vestido de novia porque "nuestra ética empresarial nos impide traspasar ciertos límites que pondrían en peligro la autoría original del diseño".

El vestido en cuestión "no lo va a entender todo el mundo pero a mí me encanta, es como mi anillo, no es lo más normal del mundo", dijo la hija de Isabel Presyler en "El Hormiguero".