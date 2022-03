El universo de 'Outlander' se amplía. La serie basada en la popular saga de novelas de Diana Gabaldon tendrá una precuela que complementará la historia de amor de Jamie (Sam Heughan) y Claire (Caitriona Balfe), según ha avanzado la revista 'Variety'.

La nueva ficción que prepara la cadena Starz estaría también desarrollada por Matthew B. Roberts, productor ejecutivo y 'showrunner' de la serie original. Según informa la revista, en estos momentos se está conformando el equipo de guionistas, que empezarían a trabajar en las próximas semanas.

Aunque los detalles de la trama permanecen todavía en secreto, la propia Gabaldon comentó hace unos días en Facebook que estaba trabajando en una novela precuela sobre Ellen MacKenzie y Brian Fraser, los padres de Jamie (Heughan). Además, en 2013 ya publicó otra precuela, 'Virgins', centrada en un joven Jamie Fraser e Ian Murray (Steven Cree) en la Francia de 1740.

El 'spin-off' de John Grey

De hecho, hace tiempo que hay rumores sobre un posible 'spin-off' de la ficción, dado su tirón entre la audiencia. Uno de los candidatos a protagonizarlo sería lord John Grey (David Berry), uno de los mejores amigos del protagonista de 'Outlander', ya que el personaje cuenta con su propia saga de novelas. "El personaje es genial y realmente me encantan sus novelas. Todo eso se mueve en lo hipotético así que, hipotéticamente, sí, me sumaría a repetir con el personaje en su serie. El material de base es muy fuerte. Diana ha escrito un personaje maravilloso y una magnífica serie de libros. Realmente me encanta interpretarle", afirmó a El Periódico de Catalunya el actor en el rodaje de la quinta temporada de la serie, en octubre de 2019.

Lo que está claro es que hay 'Outlander' para rato, ya que Gabaldon no deja de proporcionar material. La escritora estadounidense ha escrito nueve novelas de la saga, y este mismo lunes 7 de marzo se estrena en España la sexta temporada de la serie, basada en el libro 'Viento y ceniza'. Además, hay una nueva tanda de episodios, la séptima, ya confirmada, que adaptará la novela 'Ecos del pasado' y que tendrá 16 episodios.