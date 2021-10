Kiko Hernández se ha derrumbado este miércoles en el plató de 'Sálvame'. Tres meses y medio después de la muerte de Mila Ximénez, el colaborador ha perdido a otra de sus grandes amigas. Se trata de Begoña Sierra, conocida empresaria y fundadora del bingo Las Vegas de Madrid. En el programa de este miércoles, el tertuliano ha explicado cómo se siente tras este nuevo varapalo y ha terminado abandonando el plató visiblemente afectado.

"Era como mi segunda madre. Dentro de que era una enfermedad muy larga y muy dura, para mí ha sido inesperado. Igual que hay veces que te lo esperas y que te sedan, en este caso no fue así", ha comenzado explicando después de que Jorge Javier Vázquez se interesara por cómo se encuentra. "Había quedado el mismo lunes con ella para verla y de repente falleció". Kiko ha recordado que, tan solo unos días antes del fallecimiento de Mila, había muerto una tía suya. En medio de este duelo, ahora ha sufrido la pérdida de otra persona muy especial para él: "No estoy acostumbrado a la muerte, y que de repente se muera tanta gente... Es terrible".

"Quiero desaparecer. Antes de que muriera Begoña dije que quería descansar, ahora ha pasado esto y... Hay momentos que no tienes ganas ni de levantarte de la cama. No me puedo permitir eso", ha añadido antes de abandonar el plató para tratar de recomponerse.

La luctuosa noticia dejó hundido a Kiko Hernández, a quien le unía una bonita y larga amistad con Sierra. El colaborador de Sálvame lamentó la pérdida a través de las redes sociales.

El propio colaborador de Sálvame rebotó a través de sus redes sociales el comunicado de prensa del Bingo Las Vegas en el que se anunciaba el fallecimiento de Begoña Sierra.

"Hoy es un día triste para nosotros, el más triste de la historia para la familia de Bingo Las Vegas. Hemos perdido a Begoña Sierra, nuestra fundadora, nuestra jefa, nuestra amiga.

Se nos va una mujer valiente, inteligente, pionera en el sector del ocio, solidaria, generosa e irrepetible. Nos enseñó que el camino de la mano de su gran familia del fabuloso Bingo Las Vegas era más importante que la vida.

Hoy Bingo Las Vegas está de luto porque se ha ido nuestro referente, pero su legado y su ejemplo de entrega siempre estará en nuestros corazones.

¡Nunca podremos olvidarte, jefa porque ya eres eterna!

Te queremos", han dedicado a la memoria de Begoña Sierra los trabajadores del bingo.