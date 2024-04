Ya está todo preparado para el comienzo de ‘Pekín Express’ en HBO Max. La plataforma ha anunciado recientemente la lista de famosos de su nueva temporada, que contará con el actor Miguel Ángel Muñoz como presentador. En esta ocasión, el casting está formado por siete personajes que estarán acompañados por amigos y familiares.

Lista de concursantes de 'Pekín Express'

Octavi Pujades y Alicia Pujades (padre e hija)

Gonzaló Miró y Ángel Díaz (amigos)

Miriam Díaz-Aroca y María Grant (madre e hija)

Álex de la Croix y Guillermo Duque (amigos)

Alba Paul y Álex Domènech (cuñados)

Canco Rodríguez y David Pulido (amigos)

Entre las parejas concursantes figuran Alba Paul (novia de Dulceida) y Álex Domènech (hermano de Dulceida). Dos famosos cuya participación ha sorprendido a los telespectadores por la coincidencia con el embarazo de la popular influencer, aunque el programa podría estar ya grabado como ocurre en numerosos formatos y no coincidir en el tiempo con la gestación de Dulceida.

"Muero de ganas por vivirla"

Así ha anunciado Alba Paul su participación: "Algunos ya os habréis enterado. Pero me hace extremadamente feliz anunciaros que @alexdomenec y aquí una presente nos vamos a Pekin Express mano a mano. No sabéis lo fuerte que es para mi, la ilusión que tengo, y lo que significa. Siempre que miraba este programa sentía envidia sana de los que lo vivían en directo. Es lo típico que quieres hacer pero no crees que se pueda. Y de repente aquí estoy anunciándolo. No puedo estar más agradecida a @hbomaxes por contar con nosotros y permitirme formar parte de esta experiencia que sé, sin duda, que será una de las mejores de mi vida. Muero de ganas por vivirla y tendré al mejor compañero de viaje. Esperamos darlo todo y no defraudar. Gracias vida".

En esta nueva temporada, los concursantes tendrán una mochila como único equipaje y competirán entre sí para hacer la carrera de sus vidas. Su misión: llegar lo más rápido posible a la meta a través de un trayecto por exóticos parajes en el que tendrán que buscar transporte, alojamiento y comida sin más recursos que los que les dicte su instinto, su ingenio o sus habilidades sociales. Sólo así serán capaces de superar los numerosos desafíos que deberán afrontar durante todo el programa si quieren mantenerse en el concurso hasta la prueba final.