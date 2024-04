Si estás falto de ideas y tienes ganas de darte un capricho, entonces no te puedes perder esta receta de pudding de chocolate. Este postre es vegano, pero si no te lo dicen no te darías ni cuenta. Sigue leyendo para aprender a hacer este dulce que conquistará tu paladar y el de tus comensales.

La creadora de la receta es la influencer Gloria Carrión, que en Instagram tiene el nombre @lagloriavegana. Con más de 1 millón de seguidores, esta cocinera regala a sus seguidores recetas veganas sencillas para mantener una dieta saludable sin renunciar al sabor. También aporta consejos de cocina y hábitos para organizar el menú de la semana. Este delicioso pudding de chocolate vegano no precisa de horno. Tan solo necesitas llevar a ebullición la mezcla en un cazo y tener paciencia durante las 8 horas que tiene que reposar en la nevera. Pero si no te convence esta receta, aquí te dejamos otra alternativa de pudding de chocolate. Ingredientes: 150 g de chocolate negro del 85%

500 de leche de soja

2-3 cdas de endulzante (pasta de dátiles, eritritol, agave, azúcar…)

60 g de maicena

15 g mantequilla vegetal Elaboración: Pon parte de la leche de soja en un cazo y diluye la maicena en ella. Agrega el resto de la leche, el endulzante, el chocolate y la mantequilla vegetal

Llévalo a ebullición sin dejar de remover y cocina 5 minutos a fuego bajo hasta que espese bien

Vierte el resultado en un bol engrasado ayudándote de un colador para evitar que salgan grumos y tápalo con papel vegetal o con film transparente

Deja que enfríe al menos 8 horas en la nevera y ya puedes desmoldarlo y decorarlo con cacao en polvo

De esta forma tan sencilla podrás elaborar un postre delicioso para triunfar ante tu familia y tus amigos... ¡O para comértelo tú todo!