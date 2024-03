Las torrijas son las reinas indiscutibles de la Semana Santa. Pero eso no quiere decir que sean el único dulce por el que muchos están deseando que llegue la época de las procesiones. Casi cada rincón de España tiene su postres típico y, por desgracia, muchos no son muy conocidos más allá de las fronteras de la comunidad autónoma.

Las monas de Pascua tienen gran tradición en toda la zona del Levante, pero también son típicas de Cataluña y tienen una versión particular en Avilés (el Bollo). Pero, puestos a enumerar, la lista se vuelve casi infinita: el panquemado, la toña alicantina, los buñuelos, los pestiños, los rubiols, los crespells, los bollos de Arcos de la Frontera, las rosquillas de anís, los rosquetes de Cádiz, las alpisteras de Sanlúcar, las flores fritas, los borrachuelos malagueños, la leche frita, los huesillos de Extremadura... Y los panecillos de Ávila.

El toque a anís de estos últimos resulta delicioso. Además, tienen una gran ventaja respecto a otras elaboraciones tradicionales: se hacen en apenas 40 minutos y no requieren mucho tiempo de amasado. El único pero es que, al ser una masa frita, no son la opción más saludable del mundo. Pero, como dice el refrán, un postre al año no hace daño. Y estos hacen que las meriendas sean insuperables.

Ingredientes

60 mililitros de aceite de oliva (y lo necesario para freír)

200 gramos de harina de trigo

30 gramos de azúcar (y otras tres cucharadas para decorar)

Un huevo

60 mililitros de anís

10 gramos de levadura

Preparación