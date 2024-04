Ha rodado cinco meses entre gritos del tipo "hija de puta" o "muérete". Lo cuenta la propia Candela Peña, que ha rodado el "Caso Asunta" en Santiago de Compostela en medio de "una agresividad bestial porqeu la gente no diferencia el personaje de ficción de la persona real, que soy yo". Sin quererlo, la actriz echó más leña al fuego al dar las gracias a Rosario públicamente: "La que me cayó fue gorda...". Lo ha contado todo en una reciente entrevista con Broncano, donde reflexionó sobre el duro trabajo que ha realizado para meterse en la piel de Rosario Porto, la madre de la niña asesinada.

Además, no tuvo pelos en la lengua a la hora de mostrar su decepción al ver el montaje: "Pensé que había hecho la mejor escena de la vida, que era insuperable, que Tristán y yo habíamos hecho oro molido pero vi aquello y casi me da un infarto". Por esta razón ha decidido no ver la serie, porque "me va a dar un ictus si lo hago".

El estreno

'El caso Asunta' ya tiene fecha de estreno en Netflix. La plataforma estrenará el próximo 26 de abril la miniserie producida por Bambú ('Fariña'), basada en el asesinato de la pequeña Asunta Basterra en el año 2013.

La serie sobre el mediático crimen cuenta con Candela Peña y Tristán Ulloa en los papeles de Rosario Porto y Alfonso Basterra, los padres de la niña. Completan el reparto Javier Gutiérrez, María León y Carlos Blanco, entre otros.