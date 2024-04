'Civil war', un filme de Alex Garland donde la polarización lleva a un conflicto bélico en Estados Unidos, y 'Abigail', una cinta de terror que renueva el género de los vampiros, llegan este viernes a la cartelera de cine.

El cine de autor también tendrá su espacio con títulos como 'La quimera', de Alice Rohrwacher, o 'El consentimiento', de Vanessa Filho, que disecciona la figura del abusador sexual, mientras que a los más pequeños les aguarda la cinta de animación 'Guardiana de dragones', de Salvador Simó.

'Civil war'

En un futuro cercano donde Estados Unidos está sumido en una cruenta guerra civil, un equipo de periodistas y fotógrafos de guerra emprende un trepidante viaje por carretera en dirección a Washington DC con el objetivo de llegar antes de que las fuerzas rebeldes asalten la Casa Blanca.

Con un reparto encabezado por Kirsten Dunst y Cailee Spaeny, 'Civil war' la dirige Alex Garland, artífice de filmes de culto como 'Ex-Machina' (2014) o '28 días después' (2002) y es la primera superproducción del estudio A24, adalid del cine independiente estadounidense de los últimos años.

'Abigail'

Los directores de 'Scream', Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett, dan un nuevo enfoque a las películas de vampiros en 'Abigail', enlazando terror, humor negro y crítica en torno a un golpe en el que todo sale mal, con Alisha Weir, Melissa Barrera y el fallecido Angus Cloud como protagonistas.

Una banda de delincuentes secuestra a una bailarina de 12 años, hija de un poderoso capo del hampa. A punto de cobrar el rescate, los raptores empiezan a desaparecer uno a uno y descubren, con creciente horror, que están encerrados con una niña nada normal.

'La quimera'

Considerada por muchos la heredera del neorrealismo italiano, Alice Rohrwacher presentó el año pasado en Cannes esta fábula rural con toques mágicos y poéticos que habla de la relación entre vivos y muertos y entre el pasado y el presente a través de un grupo de ladrones de tumbas etruscas.

Josh O'Connor, que interpreta a un arqueólogo involucrado en el tráfico clandestino de artefactos arqueológicos, está al frente del reparto, junto a Isabella Rossellini y Alba Rohrwacher.

'El consentimiento'

La publicación de la novela 'El consentimiento' de Vanessa Springora causó conmoción en Francia cuando se publicó en 2020 y ahora llega a los cines la película de Vanessa Filho que busca "prolongar el combate" iniciado por la escritora.

"El consentimiento' relata los abusos sexuales y psicológicos sufridos por Springora cuando a los 14 años inició una relación con el escritor francés Gabriel Matzneff, que entonces tenía 51 años y estaba aupado y protegido por el círculo intelectual y cultural francés en esa época.

'Guardiana de dragones'

Salvador Simó, autor de 'Buñuel en el laberinto de las tortugas' (2018), salta al cine infantil con una historia de aventuras y dragones en la China milenaria, 'Guardiana de dragones' ('Dragonkeeper'), que habla de la posibilidad de elegir el destino de uno, pese a las dificultades.

Basada en la novela infantil de la autora australiana Carole Wilkinson, se trata de una coproducción de España y China. A Simó le llegó la oportunidad de dirigirla cuando estaba en Londres trabajando en VFX de grandes producciones como 'Pirates of the Caribbean: dead men tell no tales' o 'Maleficent: mistress of evil'.

'Spy x Family Código: Blanco'

Basada en el aclamado manga de Tatsuya Endo, esta comedia de espionaje dirigida por Takashi Katagiri gira en torno a Loid y Yor, un espía y una asesina que ocultan sus dobles vidas mientras fingen ser la familia perfecta.

Pero su hija adoptiva, Anya, que es telépata, conoce sus secretos sin que ellos lo sospechen. Bajo la excusa de llevar a su familia a una escapada invernal, los intentos de Loid por avanzar en su misión, Operation Strix, se complican cuando Anya se involucra por error.

'Rosalie'

El segundo largometraje de Stéphanie Di Giusto se inspira en la figura de la francesa Clémentine Delait, una mujer barbuda que a principios del siglo XX ocupó portadas y titulares de los periódicos más relevantes de la época.

Protagonizada por Nadia Tereszkiewicz y Benoit Magimel, 'Rosalie' es una historia sobre el peligro de tener una apariencia no normativa, la de una mujer que, cansada de esconderse, quiere empezar a ser vista como una mujer diferente.

'La chica que sanaba'

La nueva película de la directora belga Fien Troch es una singular tragedia con tintes de drama adolescente y cine de género que cuestiona nuestra relación con la mirada del otro y con la fe.

Una niña de 15 años llamada Holly -la debutante Cathalina Geeraerts- llama a su colegio para decir que ese día se queda en casa y poco después se produce un incendio en la escuela. Anna, una profesora intrigada por Holly y su extraña premonición, la invita a unirse al grupo de voluntariado que dirige, donde su presencia resultará catártica.

'+ Cuñados'

Tras el éxito de 'Cuñados' (2021), una comedia de enredos sobre tres cuñados metepatas y expertos en la huida hacia adelante, llega su secuela, '+Cuñados', para seguir explorando el filón del humor en la cultura e idiosincrasia gallegas.

Dirigida por Luis Avilés y con Xosé Antonio Touriñán, Federico Pérez y Miguel de Lira de nuevo como trío protagonista, esta nueva entrega se desarrolla en el carnaval de Ourense, donde los cuñados montan un puesto de pulpo, y arranca con la aparición de un cadáver en medio del puente que une Galicia y Portugal.

'Hate songs'

Tras su paso por el Festival de Málaga y el D'A Film Festival de Barcelona llega a los cines este 'thriller' psicológico protagonizado por Álex Brendemühl junto a Nansi Nsue y Boré Buika y que conmemora el 30 aniversario del genocidio de Ruanda.

Dirigida por Alejo Levis, se trata del primer largometraje de Mundo Cero, productora creada por Ibon Cormenzana -nominado al Óscar por 'Robot dreams'- con el objetivo de crear contenido audiovisual con una finalidad social, en este caso en colaboración con ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados.

'Sueños y pan'

La ganadora del premio a la mejor película en el Atlántida Film Fest recupera el espíritu del cine quinqui para componer un retrato generacional a través de la historia de dos amigos que roban un cuadro.

Al sospechar de su cuantioso valor, ponen en marcha un plan para vender la obra, pero el plan se va desmoronando a cada paso que dan en recorrido desde el extrarradio hasta las galerías de más categoría de la ciudad.