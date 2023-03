Una de las grandes vencedoras en la gala de los Oscar ha sido, sin duda, Jamie Lee Curtis, que se ha alzado con su primera estatuilla a mejor actriz de reparto por la película 'Todo a la vez en todas partes', una de las más premiadas de esta 95º edición.

La eterna actriz del género de terror, que ha dedicado el galardón a sus padres, que ha recogido su Oscar con un vestido largo con pedrería en color champán de Dolce & Gabanna, ha dado una lección de elegancia por su acertado estilismo y su favorecedor maquillaje 'menos es más'.

Con varias técnicas de preparación para la piel y un maquillaje simple, pero tremendamente favorecedor, la maquilladora de la actriz, Grace Ahn, ha revelado sus mejores consejos y trucos a 'E! News', incluido un masaje que ofrece una variedad de beneficios. "El maquillaje, para mí, es tan importante como la ropa y el cabello que uno usa para incrementar la confianza", explica esta profesional. "Realmente puede ayudar a sentirse mejor cuando uno se ve en un espejo o en una foto", asevera.

¿Cuál es la mejor manera de preparar la piel antes de aplicar el maquillaje?

"Me aseguro de hidratar la piel de su rostro", detalla la maquilladora sobre la preparación de Lee Curtis. "Mientras aplico la hidratante, realizo el 'Gua Sha', que trabaja a fondo el cutis", señala.

El 'Gua Sha' es una práctica centenaria de masaje que se basa el yoga facial, que "ofrece una amplia gama de beneficios., "Además de redefinir el óvalo facial y mejorar la circulación sanguínea, alivia la tensión de los músculos y atenúa las líneas finas y las arrugas", sostiene.

¿Cuál es el mejor truco para mantener intacto el maquillaje?

"La aplicación de la prebase para la sombra de ojos hará maravillas", dice Ahn, ya que no solo resalta la vitalidad de la sombra, sino que también garantiza que sea duradera. También recomienda "el rímel 'waterproof', es decir, a prueba de agua. Después de todo, nunca se sabe cuándo podría derramar algunas lágrimas, y viendo que Jamie podría ganar su primer premio de la Academia por su papel en 'Everything Everywhere All At Once', su máscara debe permanecer intacta".

Y para cualquier persona que use gafas como la intérprete, de 64 años, Ahn asegura que intenta realzar la mirada con un "delineador de ojos marrón metálico o negro para ayudar a que los ojos brillen". También aplica un tono reluciente en el centro de los párpados y las esquinas internas.

¿Cómo puedes brillar en un evento sin aparecer brillante en las fotos?

El hecho de aplicar productos hidratantes e iluminadores brillantes en nuestros pómulos para lograr el codiciado efecto de rocío solo nos puede llevar a un desastre grasiento en las fotos. Según Grace, la solución para no aparecer con la piel con efecto grasiento, consiste en "fijar el iluminador en la zona T”, detalla. "Al final, agrego un punto de brillo en la parte superior de las mejillas, los lados de la frente y un poquito en el puente de la nariz", expone.

Mientras que el truco infalible de Ahn consiste en poner una linterna en la cara "para asegurarse de que el brillo se mezcle correctamente, también en todos los ángulos de luz".