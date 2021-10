El cineasta aragonés Carlos Saura ha recibido la noche de este domingo en la gala de clausura del 54 Sitges - Festival Internacional de Cine Fantástico de Catalunya el Gran Premio Honorífico del certamen en reconocimiento a su trayectoria.

Con este premio, el certamen ha querido homenajear al director de clásicos del cine español como 'Ana y los lobos' y 'Cría cuervos', de una "personalidad arrolladora, insobornable y librepensadora", y también autor de producciones como 'Goya en Burdeos', con imágenes de inspiración 'fantastique'.

El cineasta ha agradecido el galardón, ha dicho que es un placer ser reconocido en el Festival de Sitges, y ha reivindicado que, pese a tener también mucho interés en artes como la música y la fotografía, "el cine es una maravilla".

Saura ha presentado en el Festival de Sitges el cortometraje 'Goya 3 de mayo', que conmemora el 275 aniversario del nacimiento del pintor y que muestra la particular visión de Saura sobre lo que pudo ocurrir en los instantes previos a la ejecución plasmada por Francisco de Goya en su icónico cuadro.

Con una cuidada puesta en escena y un tratamiento de las imágenes y de los fondos que evoca la pintura del artista de Fuendetodos, el cortometraje de 14 minutos ha contado un equipo de un centenar de personas, entre ellas 45 figurantes que dieron vida a los protagonistas del lienzo, que el cineasta considera uno de los mayores alegatos en contra de la guerra de la pintura universal.

La gala de clausura cierra una edición del Festival de Sitges, la segunda en pandemia, en la que al contrario que el pasado año ha podido incrementar el aforo de las salas en el último fin de semana del certamen tras la relajación de las restricciones.

Palmarés de la sección oficial

Una edición del Festival de Sitges que ha tenido un palmarés muy repartido en la sección oficial a concurso, en la que la cinta islandesa 'Lamb', de Valdimar Jóhannsson, ha ganado el premio a la Mejor Película, además de alzarse con el de Mejor Actriz 'ex aequo' para Noomi Rapace.

Las películas 'Luzifer', de Peter Brunner, y 'Nitram', de Justin Kurzel, también se ha llevado dos galardones del festival, y el Premio Especial del Jurado ha recaído en 'After Blue', de Bertrand Mandico.

En el caso de 'Luzifer', ha logrado los premios a Mejor Actriz 'ex aequo' para Susanne Jensen y el de Mejor Actor 'ex aequo' para Franz Rogowski, mientras que 'Nitram' ha acaparado los de Mejor Dirección para Kurzel y Mejor Actor 'ex aequo' para Caleb Landry Jones.

El palmarés de la Sección Oficial Fantàstic se completa con el de Mejor Guión para Camille Griffin por 'Silent Night'; Mejor Fotografía para Cheng Siu Keung por 'Limbo'; Mejor Música para la inaugural 'Mona Lisa and the Blood Moon', y Mejores Efectos Especiales para 'Mad God', dirigida por Phil Tippet.