José Antonio Quintana recibió ayer la insignia de oro del Club Balonmano Zamora, de manos de José Manuel Franco, presidente del Consejo Superior de Deportes, en un acto celebrado en el descanso del partido de liga contra el Sant Quirze, rodeado además de todos los miembros de las categorías inferiores del club que acudieron a realizar la tradicional foto de la cantera: “Para mi es un honor y un privilegio recibir este reconocimiento por parte del club. Hoy para nosotros es un gran día porque, independientemente de lo que pasó, después de dos años, podemos volver a hacer esta foto de familia”. “Espero que, pase lo que pase, cada año siga creciendo esta cantera un poco más. A lo largo de los 17 años que he estado al frente de este proyecto, he tenido muchas alegrías, también muchas decepciones que forman parte del deporte pero hoy será uno de esos días que quedarán grabados en mi memoria para siempre”.

Iñaki Gómez, sucesor en el cargo de Quintana, tomó la palabra para recordar los primeros partidos de la primera temporada en Asobal “cuando cada sábado estaba la grada llena y nos visitaban algunos de los mejores jugadores del planeta. Nos mirábamos, sonreíamos y decíamos, ¡vaya la que hemos liado! Fue un auténtico placer llegar tan alto y disfrutamos muchísimo recorriendo juntos el camino” y dirigiéndose a José Antonio Quitana añadió: “Querido presidente, solo quiero destacar una cosa que nos has enseñado a lo largo de estos años, la forma que tienes de afrontar las adversidades, las dificultades, los problemas y alguno grave has tenido. Lo has hecho siempre con absoluta dignidad, con una enorme fortaleza y siempre con una sonrisa en la cara. Creeme que no lo vamos a olvidar nunca”.

Iñaki Gómez añadió que “me llena de orgullo y es un honor infinito que el presidente del Consejo Superior de Deportes pueda prender de tu solapa, la insignia de oro que se entrega por primera vez en la historia de nuestra entidad”.