El próximo martes 21 de junio comenzarán las Fiestas de San Pedro 2022, tras dos años de ausencia por la pandemia. Para esta jornada festival inaugural está previsto el tradicional desfile de peñas y el chupinazo además de la primera noche de fiesta con la macrodiscoteca Alefrán. Asimismo, también habrá juegos infantiles en La Marina y festival de jazz en la plaza de la Catedral.

18.00 a 21.00 horas

PARQUE INFANTIL Y JUVENIL

Lugar: La Marina. Colabora: Caja Rural

21.00 horas

DESFILE DE GRUPOS DE GIGANTES Y CABEZUDOS

Grupos tradicionales y peñas para recibir a la Gobierna en el Puente de Piedra.

Recorrido: Plaza Mayor, C/ Ramos Carrión, C/ Alfonso XII, Pza. Santa Lucía, C/ Puente y Puente de Piedra. El regreso se realizará por Puente de Piedra, Pza. Santa Lucía, C/ Zapatería, C/ Balborraz hasta la Plaza Mayor.

21:30 horas.

JAZZAMORA SAN PEDRO 2022

Jorge Moreno + FOEDUS Big Band. DE OSAS Y GATOS

Lugar: Plaza de la Catedral

22:30 horas.

INICIO FERIAS Y FIESTAS DE SAN PEDRO 2022

Leyenda de la Gobierna. Chupinazo y lluvia de confetti.

Lugar: Plaza Mayor.

23:00 horas.

MACRODISCOTECA ALEFRÁN

Lugar: Plaza Mayor.