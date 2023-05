El alcalde y candidato del PSOE a la reelección, Luciano Huerga, desglosó ayer ante las puertas del futuro centro cultural "Brigecio" (así es como se llamará previsiblemente), los proyectos que cuentan ya con fondos europeos o están pendientes de resolución.

Suman en total más de 15,3 millones y se dividen en proyectos que ya tienen financiación y nuevas actuaciones para las que se han solicitado fondos. Entre los primeros Huerga se ha referido en primer lugar al Plan de Sostenibilidad Turística en destino, una actuación dotada con tres millones de euros "que servirán en próximas fechas para transformas todas las infraestructuras turísticas, zona arqueológica de la Mota y sus paseos y la estación de ferrocarril".

2,4 millones recibirá el proyecto de transformación del Mercado de Abastos en el que será el Centro Cultural Brigecio "para revitalizar el centro de la ciudad y el sector servicios". Será un centro cultural "de referencia para Benavente y para toda la comarca", ha dicho.

Parque acuático y la Torre Albarrana del castillo

En tercer lugar se ha referido a los más de 600.000 euros recibido de Europa a través de la Junta de Castilla y León para la sustitución del saneamiento, el abastecimiento y la pavimentación del Centro de Transportes y Logística de Benavente sobre un presupuesto de 1,8 millones de los que el Ayuntamiento aporta 1,2.

En el bloque de proyectos con fondos comunitarios solicitados por importe de algo más de nueve millones, Luciano Huerga ha citado el "parque acuático para modernizar todas las instalaciones deportivas y una playa fluvial que puede afianzar también el sector turístico y afianzar al plan de sostenibilidad turística". Para esta actuación se han solicitado seis millones.

"También es la primera vez que el Ayuntamiento hace un proyecto para recuperar su patrimonio histórico: la Torre Albarrana del castillo y el patio de armas, un proyecto de 3 millones de euros que sirve para enlazar y dar continuidad al plan de sostenibilidad. Algo que lleva años oculto, si somos capaces de sacarlo adelante, sería la primera vez que nos permitiría recuperar patrimonio en lugar de perderlo, que es lo ha ocurrido durante décadas y décadas", ha añadido.

A estas actuaciones ha sumado la intención de reclamar fondos comunitarios para otros edificios municipales como la Escuela de Música o Casa Solita.

Respuesta a Futuro y a De la Hoz

Huerga se ha pronunciado a preguntas de los periodistas sobre la propuesta de Futuro de convertir el Mercado de Abastos en despachos para empresas. "Para algunas formaciones vale todo y el desconocimiento es muy atrevido. Yo no quiero hacer leña del árbol caído, pero hay un proyecto de rehabilitación y los fondos obtenidos están condicionados para el centro cultural. No vale todo siendo oposición, no vale todo alegando desconocimiento. Para presentarse y concurrir a las elecciones hay que tener un mínimo de conocimiento de lo que existe, de lo que hay y de lo que se puede hacer y, si no, preguntar", ha afirmado.

También ha respondido a las acusaciones de ineptitud del vicesecretario regional del PP, Raúl de la Hoz. "Que diga alguien que te está insultando que abusas de los insultos… Raúl de la Hoz y el Partido Popular en su conjunto yo creo que se han contagiado de Vox y en este caso lo que realizan son la política del insulto y de la política del espejo. Le atribuyen al que tienen enfrente lo que ellos hacen constantemente", ha respondido.

"Yo voy a ser mucho más respetuoso con el PP y con Raúl de la Hoz aunque ellos no nos respeten a nosotros. Nosotros estamos en la política propositiva y ellos en la política del insulto. Yo sí que lanzaría una pregunta a la ciudadanía. ¿Cómo puede venir el portavoz del PP de la Junta de Castilla y León a llamar inepto a ese alcalde al que a la Junta no le ha quedado más remedio que darle, para el proyecto del alcalde, 5,6 millones de euros", se ha preguntado.