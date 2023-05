La candidata socialista y concejala de Hacienda en el Ayuntamiento de Benavente, Patricia Martín, defiende la "transparencia municipal" llevada a cabo por el PSOE en el Ayuntamiento. "Todo lo que se hace está colgado en la web municipal, en la plataforma de contratación y a los grupos municipales de la oposición se le da toda la información que ellos piden y sin pedirla también se pone a su disposición Decretos y otros muchos documentos”.

A Martín le parece “asombrosa” la petición del PP sobre transparencia del Ayuntamiento “cuando su portavoz y candidata no la practica". Se refiere a que la popular Asensio entró como Secretaria Interventora en el Consorcio de Bomberos y "en su declaración de bienes debería de existir esa modificación y a día de la fecha no existe ni la declaración de que la candidata del PP ha empezado a trabajar en el Consorcio de Bomberos ”.

Incide Martín en que "este puesto no debería de existir y además a dedo, por eso yo le pido explicaciones de por qué lleva dos años trabajando en la Diputación de Zamora, en el Consorcio de Bomberos y no ha actualizado todavía su declaración de bienes, ¿Qué clase de dignidad y de transparencia tiene la candidata del PP siendo la última hoja de la margarita de su partido?” se pregunta la concejala. No sin antes recordar que toda esta información está colgada en la web municipal.

El sueldo del alcalde

Se refirió la candidata socialista también al sueldo del alcalde e hizo entrega de la declaración de bienes, tres nominas y el Certificado de Retenciones e Ingresos a cuenta del IRPF donde se refleja un sueldo neto de 33.702,02 euros en 14 pagas que asciende 2.407,28 euros al mes.

A pesar de toda la documentación dada, lamenta la popular Beatriz Asensio que la concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Benavente, Patricia Martín, "utilice la Institución Municipal para hacer campaña al servicio del PSOE, grupo político de cuya candidatura forma parte. Y que lo haga para difundir mentiras". Para ello presenta una hoja del presupuesto 2023 y hace hincapié en el coste que tiene el sueldo del alcalde, datos en bruto, con y sin seguridad social, de 48.456,73 euros y 65.416,59 euros respectivamente.

Lo cierto es que ese coste no se ajusta a la realidad como ya se informó en comisión informativa, puesto que se publicó por error una subida del IPC del 3,5% que no se ha aplicado. El importe real del salario en bruto es de 47.988,55 euros sin aplicar la seguridad social.