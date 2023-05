"No voy a abandonar a pesar de este percance". Francisco Guarido ha reaparecido este lunes 1 de mayo para lanzar un mensaje de apoyo al Día del Trabajador. En un vídeo compartido en redes sociales en el que el alcalde de Zamora aparece con gafas de sol, Guarido admite las "dificultades" que tiene para ver con el ojo derecho tras ser intervenido de urgencia el pasado miércoles al sufrir un desprendimiento de retina mientras trabajaba en su despacho.

Un pequeño contratiempo en la campaña electoral de cara a los comicios municipales del próximo 28 de mayo que le ha impedido acudir a la manifestación de 1 de mayo. "No puedo estar en la manifestación de Zamora, en persona, pero sí voy a estar con el corazón. Siempre he estado en estas manifestaciones porque la labor de Izquierda Unida y del grupo de Izquierda Unida es defender a los trabajadores, defender a los autónomos, a los jóvenes, a las personas que tienen más dificultades, que para eso está un grupo de izquierdas. Por lo tanto, aunque no esté presencialmente, voy a estar con el corazón con todos vosotros", ha explicado.

Según sus palabras, Francisco Guarido se incorporará a la campaña electoral en la medida de sus posibilidades para ayudar a sus compañeros de Izquierda Unida con el objetivo de difundir el trabajo realizado en estos ocho años: "Creo que han sido muchas cosas buenas en la ciudad de Zamora".

Tras la operación, el alcalde de Zamora deberá guardar reposo durante al menos veinte días. Durante este tiempo, Miguel Ángel Viñas asumirá las funciones de alcalde.