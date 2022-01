El consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Alejandro Vázquez Ramos –que lleva apenas seis semanas en el cargo– participó ayer en un acto del PP en Trabazos en el que debatió con los alcaldes populares de la Zona Básica de Salud de Aliste sobre distintas medidas para mejorar la atención sanitaria a los vecinos de la comarca.

Vázquez Ramos lanzó un compromiso a sus compañeros alistanos, que si el Partido Popular gana las elecciones del 13 de febrero, cuando él vuelva a Aliste como consejero de Sanidad “habrá más médicos” que en la actualidad.

Además, recordó que el proyecto del PP pasa por la aprobación de una ley autonómica para blindar la sanidad rural. “Incluso se abrió la posibilidad de introducir mecanismos legales para incentivar a los profesionales que opten por las plazas más difíciles de cubrir”, explicaron asistentes al acto.

El político popular, que también es candidato de su partido a las Cortes de Castilla y León por la provincia de Burgos, reiteró el compromiso del PP de “mantener abiertos todos los consultorios médicos rurales”.

Demandas de los alcaldes alistanos

La primera de las cuestiones, es que la cita previa no acaba de convencer a la población en Aliste. “No estamos en contra de la cita previa, pero no está funcionando bien y eso se tiene que mejorar o si no, descartarla definitivamente”, repetían varios regidores a la salida del encuentro.

Otros alcaldes aprovecharon la ocasión para reiterar la reivindicación de los alistanos de dotar a la comarca de un Soporte Vital Avanzado Enfermero (SVAE) para mejorar el funcionamiento de las urgencias en una comarca tan alejada de Zamora.

Por último, los alcaldes del PP recordaron que el frustrado proyecto de presupuestos autonómicos de 2022 Sanidad incluía una partida de 250.000 euros para la reforma del Centro de Salud de Aliste. Vázquez Ramos respondió que si el PP gana el 13-F “no habría problema” para que esa partida se vuelva a incluir en los primeros presupuestos que se lleven a las Cortes de Castilla y León.

El alcalde anfitrión del acto y diputado provincial de Aliste, Javier Faúndez, mostró su satisfacción por “la celebración de una reunión en la que se aportan propuestas para solucionar las cosas, y no se va a protestar y protestar”. El munícipe de Trabazos cree que actualmente “se está sometiendo a los profesionales sanitarios a presión por la utilización política de la sanidad por parte de determinadas plataformas, y eso conlleva que muchos profesionales se planteen irse a otros destinos”.