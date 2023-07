El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha resistido esta mañana a admitir que mintió sobre las pensiones y ha dicho más de cinco veces que lo que cometió fue una "inexacitud". "Yo no mentí ni miento y, si alguna vez digo alguna cosa que no es correcta, no es fruto de la mentira, sino fruto de la inexactitud y la rectifico", ha afirmado.

El candidato a la Moncloa sostuvo este lunes de nuevo (lo dijo también en el cara a cara con Pedro Sánchez) que su partido siempre ha incrementado las pensiones conforme el IPC, algo que no ocurrió en los años 2012, 2013 y 2017. Lo aseguró en una tensa entrevista en TVE en la que Silvia Intxaurrondo le dijo que no había sido así en esos tres años. Él se revolvió y le pidió que comprobara la información y rectificara en el programa si se había equivocado. Dos horas después, en Twitter, sin embargo, él fue el que asumió su fallo a regañadientes.

Este martes, en una entrevista en Antena 3, le han vuelto a preguntar por el tema y ha dicho que a él no le gustan las mentiras y que él cometió una "inexactitud". "En el 2010, por primera vez, el PSOE congeló las pensiones en nuestro país. Pedro Sánchez era diputado entonces (...) Y en 2011 el PP encontró una España muy complicada, a punto de ser intervenida, y siempre, siempre, subió las pensiones, nunca las congeló. Y la inexactitud que cometí es que hubo años en los que no se actualizaron las pensiones por el IPC. En otros años, en cambio, lo hizo por encima cuando el IPC fue negativo", ha declarado. "La inexactitud, insisto, la he aceptado de forma inmediata, porque no me gusta que la política española se instale en la mentira y los responsables políticos cuando decimos una inexactitud tenemos que rectificarla. Creo que hay otro, que es el candidato del partido socialista, que en mi opinión muchas veces no distingue la verdad de la mentira", ha añadido en referencia a Pedro Sánchez.

Los datos

Estos son los datos: en 2012, el PP aumentó las pensiones un 1% (la inflación fue de 2,4%); en 2013, las pensiones superiores de 1.000 euros vieron una subida de un 1% (el IPC, del 1,4%), y en 2017 crecieron un 0,25% (frente al 2%).

Y en el Congreso, en diciembre del 2021, el PP, entonces liderado por Pablo Casado, se opuso a un proyecto de ley que garantizaba el poder adquisitivo de las pensiones. Ya con Feijóo al frente del partido conservador, este mes de marzo, los populares votaron en contra de un real decreto ley que incluía la reforma de las pensiones del Gobierno de coalición.

La deuda de Galicia

Feijoó ha explicado a su equipo que le diga "qué inexactitudes" ha cometido durante la campaña y cuántas había dicho su rival y que de Sánchez le han entregado "once folios". El líder del PP ha asumido claramente que dijo una media verdad cuando aseguró que la comunidad de Galicia era la que menos había incrementado la deuda. "Se puede discutir si dentro de eso hay que meter las comunidades forales o de régimen común, yo no hice esa especificidad", ha dicho. "Yo no mentí ni miento y si alguna vez digo alguna cosa que no es correcta no es fruto de la mentira, sino fruto de la inexactitud y la rectifico. Creo que es bueno, porque en nuestro país estamos viviendo una época de mentiras que nos acostumbramos a ellas", ha añadido antes de quejarse de los sondeos del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).