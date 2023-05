Las tendencias cambian y en cuestión de coches esta transformación no solo tiene que ver con los nuevos modelos que se lanzan al mercado, sino también con los modos de compra y financiación. Uno de los últimos ejemplos es SEAT Flex, una alternativa de fiananciación que te permite tener tu propio coche, sin tener que atarte al mismo modelo durante toda tu vida.

SEAT Flex: un método de compra flexible y accesible

SEAT Flex nace como la nueva forma de financiar la compra de un coche. Con este nuevo método, el cliente no solo decide qué modelo de coche necesita de entre todos los de la amplia y renovada gama de SEAT, sino que también es quien determina la duración del contrato, desde un mínimo de 12 meses hasta un máximo de 60. También podrá elegir si quiere o no dar una entrada, para que las cuotas mensuales le resulten más cómodas. La cuota mensual también varia en función de si se da o no entrada y del kilometraje anual que se elija, que puede ir de los 10.000 a los 40.000 kilómetros, dependiendo del uso que le des a tu vehículo.

Además, la cuota mensual incluye garantía y mantenimiento, aunque el seguro es opcional. Y recuerda, la propiedad del coche será siempre tuya. Disfrutar del coche que se desea y durante el tiempo convenido es una alternativa perfecta, ya que, si una vez finalizado el contrato quieres quedarte el coche, solo hay que pagar la cantidad restante. Si, por el contrario, prefieres cambiar de coche, es tan sencillo como visitar de nuevo tu concesionario SEAT más cercano y elegir el modelo de coche que quieras y que más se adapte a tus necesidades en ese momento.

Una nueva forma de disfrutar de tu coche, sin atarte a él

Durante la vida útil de un coche, pueden ser muchos y muy variados los cambios que sucedan en tu vida. Esto quiere decir que el pequeño coche que te sirve hoy, puede quedarse pequeño o, por el contrario, que aquel coche familiar que compraste, con el tiempo resulte demasiado grande para ti

Conscientes de esto, la compañía SEAT acompaña al comprador y le facilita la elección, pensando en el momento presente. La gran ventaja de SEAT Flex es que te permite disfrutar de tu coche, estés en el momento de tu vida que estés, sin preocuparte por el futuro.

Si quieres un SEAT Ibiza, puede ser tuyo por una cuota de 230 euros al mes en 5 años y sin entrada. Pero imagina que, al finalizar ese período, quieres cambiarlo por un Arona, se podría contratar por una cuota de 270 euros mensuales, sin entrada, a 60 meses. O podría ser que prefieras un SEAT Ateca, en cuyo caso el pago mensual a 5 años y sin entrada, quedaría en 345 euros. Si al final del contrato quisieras quedarte con el SEAT Ateca, este vehículo sería tuyo por una cuota final de 15.223,21€. Un dato a tener en cuenta es que, durante este mes de mayo, este modelo se oferta sin esperas, ya que está disponible con entrega inmediata.

Descubre SEAT Flex y disfruta de todas las ventajas de esta nueva modalidad de compra, con la que puedes experimentar la conducción de un nuevo modelo de coche siempre que lo desees, sin preocupaciones ni ataduras.