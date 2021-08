Leo Messi, nuevo jugador del París Saint-Germain (PSG), constató que se ha sentido muy feliz nada más llegar a la capital francesa y agradeció el empeño del PSG para ficharlo después de "una dura salida" del Barcelona.

"Estoy muy feliz todos sabéis de mi salida del Barcelona, donde fue muy duro, son muchos años, es difícil el cambio después de tanto tiempo, nada más llegar acá la felicidad es enorme", dijo en sus primeras palabras como parisino. También agradeció el empeño de la dirección del PSG para ficharle, porque "no era fácil".

Acompañado por su mujer y tres hijos en una sala de prensa a rebosar, citó al presidente del PSG, el catarí Nasser Al-Khelaifi -presente junto en la conferencia-, y al director deportivo, el brasileño Leonardo. "Agradezco cómo me trataron, lo rápido y fácil que fue en tan poco tiempo, porque era muy difícil y arreglarlo y tan rápido", señaló.

El argentino, de 34 años, se congratuló de compartir vestuario con los "mejores del mundo" en su posición, en alusión a sus nuevos colegas Neymar y Kylian Mbappé, entre otros. "Es una locura jugar con ellos", dijo.

Messi, que dejó el Camp Nou después de 17 temporadas en el primer equipo del Barcelona, dijo que fue muy importante el propio Neymar, con el que guarda relación de amistad desde que coincidieron en el Barca (2013-2017), además de sus compatriotas Angel di María y Leandro Paredes. "Eso hizo mucho para poder venir aquí", asumió.

Asimismo, se refirió al gran anhelo del PSG, la Liga de Campeones, y opinó sobre lo que hay que tener para ganarla (Messi tiene cuatro). "Hay veces que se puede tener el mejor equipo del mundo y no ganar, a veces pequeños detalles te dejan fuera, y sabemos lo difícil que es la Champions, el PSG teniendo un equipazo no lo pudo conseguir", explicó Messi, quien incidió en que es necesario "un poquito de suerte" y "un buen grupo".

Sobre un posible reencuentro con el Barcelona en Champions, dijo que sería "lindo volver a Barcelona", pero detalló que será también "raro". "Esto es fútbol y todo puede pasar, veremos", cerró.

Acerca de un debut con los colores del PSG, no dio una fecha y dijo que debe hacer una minipretemporada (acabó la Copa América en julio) y hablar con el cuerpo técnico para medir sensaciones.

Al-Khelaifi: "Es algo increíble e histórico"

El presidente del PSG, el catarí Nasser Al-Khelaifi, dio la bienvenida este miércoles a Messi, apuntó que su incorporación es algo "increíble e histórico" para el equipo y el mundo del fútbol. "Es un momento fantástico para nosotros", indicó en la conferencia de prensa en la que el delantero argentino compareció por primera vez como parisino. Al-Khelaifi alabó que Messi haga que el fútbol sea "mágico" y subrayó que para todos los aficionados es un momento muy "excitante".

Su incorporación supone un paso adelante en los objetivos de los cataríes, que se hicieron con el equipo hace una década: "Hubo gente que se decía qué van a hacer en el club. Teníamos mucha ambición, un proyecto futbolístico, y estoy muy orgulloso de dónde estamos hoy".

El presidente agradeció a toda la gente que ha hecho posible "entre bambalinas" que el argentino desembarque en París. "Se ha hecho un trabajo fantástico. Hemos hecho esto para los aficionados", añadió el dirigente. "Esto es solo el principio. El trabajo duro empieza ahora", añadió el catarí, que ensalzó igualmente la labor del también argentino Mauricio Pochettino: "Tenemos un entrenador fantástico. Uno de los mejores. Para mí, el mejor", concluyó.

El futuro de Mbappé

Sobre la posible marcha de Mbappé, Al-Khelaifi aseguró que el crack francés "no tiene excusa" para dejar el club, cuyo contrato llega a su fin en junio de 2022. "Kylian es parisino, muy competitivo. Ha dicho que quería un equipo competitivo, ahora no hay equipo más competitivo. No tiene excusa para hacer otra cosa", dijo el dirigente.

Al-Khelaifi respondió así a los rumores que siguen circulando sobre la voluntad del joven francés de unirse al Real Madrid y dejar el PSG, incluso después de la llegada de Messi.