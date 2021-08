Siguiendo los pasos del cómic de Eric Castel y de su amigo Neymar, Messi ya jugador del PSG tras dejar el Barça, según avanza 'L'Equipe'. El acuerdo es total. Hace justo una semana tanto el entorno de Leo como desde el club azulgrana se daba por echa su renovación, que se tenía que anunciar el jueves. Siete días después y tras dos décadas en Barcelona el excapitán azulgrana pasa a compartir vestuario con Neymar, Mbappé y el excapitán del Madrid, Sergio Ramos.

Desde París no han parado de lanzar cantos de sirena para intentar seducir a Leo, que siempre ha deseado volver a jugar Ney. Tras intentar que fuera de nuevo en el Camp Nou, el reencuentro será finalmente en el Parque de los Príncipes.

Dos días después de su emotiva rueda de prensa, en la que que dejó claro que a diferencia del año pasado no se quería ir, ha aceptado la oferta del PSG: dos temporadas más una opcional, con un salario de 40 millones netos y prima de fichaje de 30. Neymar, que cobra 35, le había ofrecido su dorsal 10, pero Leo lucirá en su nueva etapa el 30.

El PSG, subcampeón de la Champions hace dos temporadas y semifinalista la pasada, confía en que con el mejor jugador del mundo puedan conquistar la "copa linda" que Messi no levanta desde 2015. Desde entonces no solo no ha vuelto a asomarse por la final sino que ha visto cómo un equipo en declive iba de humillación en humillación europea: Juve, Roma, Liverpool, Bayern,… y PSG, último verdugo continental y su nuevo destino.