El Innova Chef no pudo tener el debut soñado en los play-off de ascenso a LEB Oro y cayó derrotado en el Ángel Nieto por 73-84 ante un CB Prat que impuso su condición de favorito desde el primer minuto y cuyo talento y superioridad física se impuso a los arrestos y el trabajo del bloque de Saulo Hernández. Porque, si bien los zamoranos nunca tuvieron oportunidad de dominar el envite, nunca renunciaron a buscarle las cosquillas al conjunto catalán; motivo por el que encararán con vida el partido de vuelta de la próxima semana.

Canda puso fin a la sequía local con una buena canasta pero los catalanes seguían a lo suyo y, con Feliz y Helmans desde el exterior, la diferencia seguía poco a poco creciendo. El Innova Chef no se vino abajo y peleó pero, ciertamente, su acierto no era el de un rival que se mostraba infalible desde el perímetro y que obligaba a Saulo Hernández a buscar soluciones para evitar que el partido quedara sentenciado pronto (8-22, m. 6).

El parón no afectó a la dinámica del choque y, pese a que el Innova Chef defendió algo mejor y tuvo más acierto en ataque con Canda liderando la ofensiva, CB Prat no paró de acribillar a los locales con su tiro de tres. Situación que, pese a las rotaciones, mantenía el tanteo muy favorable a los catalanes. Un marcador que, fruto de los primeros fallos desde lejos de CB Prat y los aciertos de Nnamdi y Canda, fue de 20-31 al término del primer periodo.

El primer asalto había sido para los visitantes pero el Innova Chef no iba a tirar la toalla y renunciar al combate tan pronto. Así lo dejó claro nada más reiniciarse el envite, con un triple de Carroll y dos tiros libres de Álvarez para recortar diferencias. Una muestra de carácter que no intimidó a CB Prat, que siguió a lo suyo y por encima de los diez puntos de renta (29-39, m. 15).

El intento de remontada no gustó al técnico visitante que, al intento de rebeldía zamorana respondió con la vuelta a pista de sus mejores hombres. Feliz y Helmans volvieron a liderar la ofensiva de un CB Prat que, sin embargo, esta vez no veía aro con tanta facilidad. Innova Chef había subido su nivel defensivo, aunque no tardó mucho en necesitar de reajustes debido a la acumulación de faltas personales. Un proceso que Saulo abordó con cambios y un tiempo muerto cuando la diferencia se iba a los quince puntos.

El receso y las rotaciones sirvieron de poco al Innova Chef. CB Prat montaba una defensa demasiado pegajosa como para encontrar tiros cómodos y, para colmo, conseguía seguir viendo aro aunque no fuera con tanta facilidad. Especialmente con un Helmans cuyo tiro le permitió ser el máximo anotador al descanso con 14 puntos. Una cantidad clave para que los catalanes marcharan a vestuarios con un claro 38-51 a su favor.

CB Prat había mostrado los motivos que le llevan a ser uno de los favoritos al ascenso a LEB Oro y al Innova Chef no le quedaba otra que emplearse a fondo y tratar de firmar una actuación perfecta en la segunda parte si quería remontar el primer envite de la eliminatoria. Desde luego, dado el carácter de Saulo Hernández y los suyos, el intento estaba asegurado.

Los zamoranos entendieron bien la complicada situación en la que se hallaban y, con la garra de Unai Mendicote, Sergi Costa y Mario Álvarez como impulso, mostró desde el comienzo de la reanudación que no iba a ser presa fácil para CB Prat y sus triples.

Los zamoranos subieron una vez más su nivel defensivo y durante los siguientes minutos bajó el ritmo anotador de su rival. De hecho, en la primera mitad del tercer periodo, los catalanes apenas anotaron siete puntos. Sin embargo, al Innova Chef tampoco le fue fácil ver aro y pese a los aciertos de Costa o Canda, el marcador seguía siendo desfavorable (47-58, m. 25). Sin embargo, las sensaciones eran otras.

Tuvo el Innova Chef bajar de la barrera psicológica de los dos dígitos su desventaja pero, el esfuerzo realizado desde el inicio del periodo, se pagó en los siguientes compases. Pese a las rotaciones, algunos pases empezaron a no llegar a su destino y la intensa defensa local bajó un peldaño. Así lo debió entender Saulo Hernández, que solicitó tiempo muerto a poco menos de tres minutos para el último parcial (47-68, m. 27). Un receso que no impidió que la formación catalana alcanzara el cuarto decisivo con más de veinte puntos a su favor gracias a un nuevo triple de Feliz, una buena acción de Blanch y otra gran acción del base extranjero.

El primer partido de la eliminatoria había llegado prácticamente sentenciado a sus últimos diez minutos con el 48-74 que reflejaba el luminoso. Faltaba por conocer cual sería la diferencia final entre el gran favorito y un Innova Chef dispuesto a hacer sentir orgullosa a su afición una vez más. Y ese deber le llevó a que la derrota no acabara también determinando la eliminatoria.

Innova Chef no bajó los brazos y volvió a pista dejando sin tiro a su rival y firmando un ilusionante parcial de 0-7 con un acierto de costa y cinco puntos de Carroll. Un arranque que obligó al técnico visitante a solicitar tiempo muerto (55-74, m. 32), ya que CB Prat parecía haberse relajado en exceso con la amplia renta a su favor.

Intentaron volver los catalanes a dominar y poner su maquinaria a funcionar pero ya no rindieron como antes. Con la diferencia bajando de los veinte puntos, el Innova Chef, olió sangre y no paró de pelear por cada rebote, en cada defensa. Unas agallas capaces de equilibrar la diferencia física y de talento entre ambos equipos, haciendo que CB Prat tuviera la sensación de poder incluso perder el encuentro. No fue así, pues los catalanes reaccionaron a tiempo para impedir una debacle, pero pudieron incluso sellar su primera victoria en el play-off de LEB Oro por una diferencia menor a los once puntos que fijó el 73-84. Un marcador consecuencia de la lección de carácter de un Innova Chef que puso el corazón en cada acción y se ganó a pulso contar con la opción de remontar la eliminatoria la próxima semana en su visita al feudo de CB Prat.