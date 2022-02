El BM Zamora Enamora no pudo alargar las buenas sensaciones cosechadas ante BM Soria con un nuevo triunfo en pista del BM Burgos, conjunto que se llevó el derbi regional por 36-27 frente a los pistacho gracias a las paradas de su meta Ibrahim y la potencia de fuego de los rusos Karlov y Dashko. Jugadores determinantes para que el buen inicio de partido de los "Guerreros de Viriato" no tuviera reflejo en el marcador final.

El derbi arrancó con un Jortos completamente desatado que puso por delante a los suyos con dos goles consecutivos. Los pistacho tomaron así una primera ventaja que les mantuvo llevando las riendas del electrónico hasta el minuto 9 de partido cuando, a pesar de un excelente Mendieta bajo palos, los locales igualaron la contienda aprovechando sus lanzamientos desde los siete metros y la potencia en el tiro de Dashko.

Pese a ello, el BM Zamora Enamora no bajó los brazos y siguió trabajando. Diego Pérez y Jaime empezaron a ver puerta, al igual que Fernando, haciendo que la contienda se mantuviera pareja al paso por el cuarto de hora. Momento en el que la buena defensa pistacho dio lugar a un parcial positivo de 0-3 que forzó el primer tiempo de un BM Burgos que se veía por debajo en el marcador (11-14, m. 13).

Los burgaleses optaron por dar entrada a Ibrahim bajo palos para frenar el excelente acierto visitante. Y, un par de sus paradas junto con dos buenas acciones de Dalmau, redujeron diferencias. Así, en un visto y no visto, Iván López fue el que tuvo que parar el choque porque su equipo se encontraba atascado (14-15, m. 19).

El receso no tuvo el mismo efecto que el anterior y BM Burgos alargó su parcial positivo hasta un 6-0 para tomar ventaja en el luminoso y dominar un partido en el que BM Zamora Enamora trataba de resistir los embistes de Karlov. El ruso, así como el meta Ibrahim, fueron claves para que el encuentro se desequilibrara e Iván López solicitara otro parón. Tiempo muerto que, por desgracia, tampoco tuvo efecto, alcanzándose el intermedio con un contundente 22-17 en favor de los locales.

El BM Zamora Enamora regresó al partido con cierta mejoría ofensiva, pero lejos de rendir como en aquellos primeros minutos. Ibrahim seguía atajando lanzamientos y dando opción a sus compañeros de batir a Mendieta. Pese a todo, la diferencia de cinco goles se mantuvo durante los cinco minutos posteriores al descanso. Sin embargo, no tardó mucho en ampliarse la brecha pues el meta originaba goles fáciles al contragolpe para los suyos, forzando el tercer tiempo muerto de Iván López (27-20, m. 36).

Esta vez, la parada técnica sí que tuvo efecto en el bando pistacho. BM Zamora Enamora se entonó algo más en defensa y, con varias acciones de mérito por parte de Andrés y Cubillas, el partido se igualaba un poco. A cuatro goles caía la diferencia antes de que BM Burgos cortara su sequía anotadora frente a un Mendieta brillante que dejaba en 28-24 el marcador a falta de quince minutos para el desenlace.

Justo en la siguiente acción, los pistacho sufrieron una clara exclusión. Una acción determinante pues dio respiro al equipo local en forma de parcial de 2-0 que alejaba la victoria. Un triunfo que quedaba prácticamente sentenciado a continuación, con dos lanzamientos de marchamo ruso (32-24, m. 49).

Pese a ser casi imposible que el BM Zamora Enamora lograra sumar en El Plantío, los pistacho no bajaron los brazos. Siguieron peleando ante un rival que, impulsado por Ibrahim, no hizo otra cosa que ampliar ventajas hasta alcanzar el bocinazo final con un elocuente 36-27 que satisface las necesidades cidianas pero no las urgencias zamoranas.