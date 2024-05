Saulo Hernández, tras el ascenso del CB Zamora a LEB Oro: "No puedo estar más contento y orgulloso"

El proyecto del CB Zamora logró este sábado dar un paso histórico como es llegar a la LEB Oro, y a su entrenador no se olvidaba, nada más lograr el ascenso, de las principales personas con las que comparte esta "locura" del baloncesto: su padre, Gerardo Hernández de Luz, presidente y alma mater de la entidad, y sus hijos, Rubén y Pablo. "Después he pensado que una de las cosas más bonitas del deporte es, de vez en cuando, hacer posible lo imposible", como es el haber llevado Zamora a la segunda categoría del baloncesto español. "Hace unos años, a mí se puso entre ceja y ceja que en Zamora podía haber LEB Oro", y ahora ese sueño se ha hecho realidad. "Ver a una ciudad tan feliz y volcada con el equipo, haber ascendido con un grupo de jugadores que son la mitad de buenos en la pista que fuera de ella… me han venido muchos agradecimientos… no sé cómo explicarlo", apuntaba el zamorano visiblemente emocionado y recibiendo continuas felicitaciones de los presentes.

"Lo que ha hecho este equipo es histórico a muchos niveles. No es lo que han hecho sino cómo lo han hecho, con una media de edad de 22 años. Es la plantilla más joven de la Liga y esto no suele pasar. No tengo palabras para esos jugadores porque ha sido algo mágico". Saulo Hernández aseguraba que sus lágrimas eran de la emoción por lo logrado. "A mí me hace feliz hacer feliz a la gente, especialmente a la gente que quiero, y sé que ahora aquí hay mucha felicidad de personas y eso es algo mágico que da el deporte, y yo no puedo estar más contento y orgulloso", indicó el técnico.

"No hemos dejado de ser nunca el CB Zamora, y era imposible que yo no tuviera confianza en este equipo", con jugadores de gran madurez que reaccionaron tras el descanso. "Les dije lo mismo de siempre, que el partido dura 40 minutos. Me daba igual lo que hubiese pasado antes, que íbamos a pasar momentos duros pero que siguiésemos apoyándonos los unos a los otros, y con confianza en el compañero porque tendríamos nuestra oportunidad de llevarnos el ascenso, como así ha sido". En cuanto a la celebración, tocó una cena de equipo en la intimidad, y en los próximos días se continuarán con los actos. "Vamos a celebrarlo solos y luego lo que venga". "Me gustaría que este no fuese el final del camino, sino que se haya empezado un camino. Es algo que tenemos que hacer entre todos, y ver toda la sociedad si queremos que tenga futuro. Nada me haría más feliz que la ciudad se volcara y que sintamos que no es solo un equipo de baloncesto, sino que juega una ciudad entera".