Bernardo Merchán, nuevo delegado de caza: "Los cazadores somos los ojos y los oídos del monte"

La Delegación Provincial de Caza tiene un nuevo presidente. Luis Bernardo Merchán Alonso ha tomado el testigo que le deja José Antonio Prada que ha asumido esa responsabilidad durante dos décadas en las que el mundo de la caza zamorana ha asumido que es fundamental ver este deporte desde el prisma federado. Merchán quiere seguir avanzando por esa senda, aportando cosas nuevas a la gestión cinegética, las soluciones que sean posibles para la delicada situación por la que pasa la caza menor y apoyando decididamente a la caza mayor que vive un momento de gran expansión.

Merchán ha sido un asíduo en las competiciones de caza menor desde hace muchos años, cuando heredó la afición de su padre, un gran cazador federado, y decidió colgar la pala de su canoa con la que llegó a subirse al podio de las mejores competiciones internacionales de piragüismo, junto a su hermano menor Emilio.

Hace unos días, Luis Bernardo Merchán dio la gran sorpresa en las elecciones a la Delegación Provincial, derrotando al candidato que contaba con el respaldo de José Antonio Prada. Y ahora tendrá que esperar a que se elija el nuevo presidente de la Federación Territorial para que él le ratifique en el puesto de delegado provincial.

Mientras tanto, ya ha comenzado a realizar gestiones, sobre todo para asegurar la financiación de la Delegación y la organización de las pruebas del calendario provincial de competiciones.

“Es un deporte que he practicado desde pequeño, que heredé de mi padre -señala Merchán- y me ha gustado siempre. Al primer campeonato que asistí con mi padres fue cuando Tragacete era campeón de España. Mi padre era cazador de menor, pero yo me he dedicado a todos los palos. A mi me gusta estar en el campo y la caza mayor tiene la facilidad de abrir de abril hasta febrero y te permite estar en el campo todo el año. Te pasan cosas increíbles como el pasado fin de semana que, de un tiro, maté dos zorros. Los cazadores somos los ojos y los oídos del monte. La caza es una manera de disfrutar del campo y de desconectar”.

A su juicio hay que “empezar de cero” con el trabajo en la Delegación porque “lo único que conozco ahora mismo es el despacho, pero tengo que recoger algún material que está todavía en poder del anterior delegado. Cuento con que me va a tocar de empezar desde cero”. Y el primer paso será dirigirse a las instituciones para pedir ayuda, además “ya he contactado con la Federación de Piragüismo que me va a ceder infraestructura para los campeonatos, para hacer competiciones en condiciones y bonitas. Estoy pensando en darle más lucidez a los campeonatos porque Zamora es una provincia muy privilegiada en cuanto a la caza y que cuenta con algunos de los mejores deportistas que hay en España. Hay que animarles un poco y saltarán para arriba”.

El programa de competiciones previsto para esta temporada se respetará: “En las últimas semanas ha habido tres campeonatos: en el de Recorridos no hubo ninguna representación de la Federación. Al de Silvestrismo me acerqué a Carrascal porque es una modalidad muy importante dentro de la caza. Estuve en el provincial de Tiro con Arco en Faramontanos y tuvimos problemas porque se nos presentaron, por la mañana, la patrulla de intervención de armas, y por la tarde, la del Seprona pidiéndonos diversos permisos medioambientales. Yo por el momento, desconozco qué tipo de documentación se necesita por lo que necesito establecer contacto con las instituciones para conocer todos los pormenores para poder afrontar los campeonatos con toda la legalidad. Son actividades nuevas que están incluidas ya en el calendario de la Federación y queremos hacer las cosas bien tanto en San Huberto, caza menor con perros, los galgos, caza mayor, etc”.

Hasta que la Territorial no le ratifique en el cargo, Merchán no presentará a su junta directiva y asegura que “estoy abierto a todos, voy a contar con todo el mundo, no voy a deshacer nada de lo que hay hecho. Pero quiero ampliar y mejorar lo que se pueda. Hay que darle más visibilidad al mundo de la caza porque caza, mundo rural y toros es lo que tenemos aquí en Zamora y hay que defenderlos”.

El principal problema de la caza en la provincia es el delicado estado de la caza menor, aunque no parece haber baritas mágicas, Bernardo Merchán plantea, por ejemplo, respecto al conejo que “escasean en las zonas de toda la vía y habrá que buscar terrenos nuevos donde hay muchos. A lo mejor se pueden traslocar y reforzar zonas más débiles. La perdiz está muy perjudicada por la agricultura moderna, por las máquinas y los productos que no le vienen bien, el cosechar de noche, la siega en verde... Tendría que mirarlo un poco la Administración con un mayor control, pero claro, tampoco puedes perjudicar al agricultor que vive de eso. Los cazadores somos los primeros interesados en que haya caza y queremos que haya una reglamentación sostenible”.

Como prácticamente de la caza mayor, Merchán reconoce que se está beneficiando de la despoblación y estamos en una provincia en la que el lobo da muchos problemas a los ganaderos y el que los mejores ciervos de España estén aquí es por la selección que realiza el lobo. “Se estaba realizando una buena gestión de control del lobo y la situación es muy problemática con los daños que provoca. Además era una buena fuente de ingresos para esas zonas al sur del Duero. A lo mejor en Zamora no sabemos ver el valor que tiene esta riqueza pero siguen viniendo cazadores de diversos puntos de toda España y valoran lo que tienen aquí”. También el corzo se está expandiendo mucho y ya están llegando a las afueras de Zamora ciudad, lo mismo que el jabalí que se amolda a las circunstancias y es buen reproductor. Es una medida buena realizar batidas porque el jabalí puede transmitir muchas enfermedades y más en un país como España que es una potencia en la cría del porcino. Hay países en los que está entrando hasta el ejército para controlar las poblaciones por esta razón”.

El nuevo delegado se dedica profesionalmente a la Seguridad Vial y “conozco lo que pasa en las carreteras, pero el problema está de la carretera hacia adentro. Los pasos de los animales son siempre los mismos y lo indican los puntos negros, pero no se les puede acosar porque en cuanto un cazador se acerca a la carretera, ya están avisando a la policía. En Europa ves torretas de cazadores al lado de las carreteras y eso puede prevenir los accidentes, auyentar al animal, porque de esos accidentes no estamos libres nadie, y los cazadores podemos ayudar mucho a eso”. Merchán propone además el estudio de los puntos negros de tráfico provocados por la caza para crear zonas en las que se desvíe a los animales para otros lugares. Ellos tienen sus pasos naturales pero lo que no puedes hacer es facilitárselos”. Por otra parte, destaca de la caza mayor la capacidad de atraer cazadores de otras provincias, en especial en la caza del ciervo “que deja mucho dinero en los pueblos”. Por otra parte, el nuevo delegado espera poder mentalizar a los cotos de acoger campeonatos, como los de becadas, por ejemplo, que “no van a perjudicar nada y cualquier coto tendría que estar deseando organizarlos porque la becada es un ave migratoria, no es el caso de las perdices. La zona de Sanabria es muy buena para este tipo de caza, como son otras zonas para otros tipos de caza”.

Este curtido cazador reconoce que “hacen falta muchas ayudas para la gestión, y en cuanto a los seguros, compensa estar federado porque las pólizas son más completas. Y en la caza, la unión hace la fuerza. Desde la manifestación que organizamos en Madrid, nos han comenzado a tener más en cuanta a los cazadores a nivel nacional. En Zamora todos los pueblos tienen su coto y hay que animar a los cazadores a que se federen porque es también una forma de motivarlos a que salgan al campo. Hasta las mujeres parece que poco a poco se están animando a practicar este deporte. Hay que mentalizar a la opinión pública de que el cazador es necesario, si no, habría muchos más accidentes, enfermedades, etc. Es una forma de mover la economía de estas zonas despobladas. Hay mucha gente que no conocía Zamora y, desde que vienen a cazar, no salen de aquí”.

